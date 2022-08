É raro o dia em que não surgem notícias de mudanças no Google, no Android e em muitos outros produtos da gigante das pesquisas. Esta está em constante melhoria e na procura das melhores interfaces e das mais interessantes funcionalidades.

Assim, e como não podia deixar de ser, surge agora mais uma novidade, não oficial e aparentemente em testes. Afeta o próprio Google a sua interface de acesso para os utilizadores, devendo ficar mais rica e com muito mais informação relevante para os utilizadores.

Algo que muitos apreciam no motor de pesquisa da Google é a simplicidade da sua interface. Com um conjunto mínimo de opções e de informação, via direta ao que interessa aos utilizadores e que é apenas e só a pesquisa dos temas que querem consultar na Internet.

Ainda assim, e porque é um local onde cada vez mais passamos o nosso tempo, há novidades a caminho. Estas ainda não são publicas e acessíveis a todos, mas mostram que em breve o Google deverá dar ainda mais informação aos utilizadores, antes mesmo de fazerem as suas pesquisas.

"Meet the new https://t.co/Dw4J4gNDnM"!! I cleared Chrome's browsing history (cache, cookies, everything) and when I logged in back to Google, I got this on its homepage.



I hope that this comes to @googlechrome's NTP.



CC @9to5Google @NexusBen #9to5Google #NewGoogle pic.twitter.com/FPD7J0O7Eh