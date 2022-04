Com o Google Lens a gigante das pesquisas mudou completamente o cenário do que oferece e com algumas novidades. Esta é muito mais do que uma pesquisa por imagens, alargando-a e dando-lhe contexto e informação adicional importante.

Claro que a Google continua a investir no seu desenvolvimento e isso pode ser visto agora no Lens. No desktop passaram a existir novidades importantes e que elevam ainda mais o que é oferecido por esta proposta de pesquisa.

Apesar de não ser do agrado de todos, o Google Lens chegou ao desktop e ao browser da Google. Agora, e caso seja feita uma pesquisa por uma imagem, tudo sera encaminhado para esta proposta da gigante das pesquisas, com outras funcionalidades.

Para melhorar ainda mais esta proposta, a Google trouxe agora à versão disponível para o desktop algumas melhorias. Estas procuram tornar esta ferramenta mais útil e mais ajustada ao que os utilizadores do Lens querem e precisam.

Assim, e quem usar a nova pesquisa por imagens no Chrome ou noutra plataforma, vai ver de imediato as novidades. Estas estão já presentes na zona inferior da página de resultados e permitem ao utilizador escolher a pesquisa, texto ou tradutor.

Os nomes atribuídos a estas novidades são auto-explicativos e permitem entender de imediato o que cada uma destas funções traz. A pesquisa é já conhecida de todos e permite rapidamente encontrar as imagens e onde estas estão a ser usadas

Para além desta, temos também a opção Texto e Tradução. Claro que a primeira deteta e converte o texto presente na imagem, podendo ser escolhida qualquer área. Já a tradução converte também o texto presente para o idioma que o utilizador escolher.

Estas são novidades interessantes e importantes da Google para o Lens e para a sua pesquisa. Tornam esta funcionalidade mais útil e com ainda mais capacidades, que os utilizadores podem explorar de forma muito rápida e muito direta.