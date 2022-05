Google cria novos recursos para planear as viagens de férias de verão

A época de férias e viagens está oficialmente aberta, agora que o bom tempo chegou. A Google sempre disponibilizou vários recursos nos seus serviços a pensar no planeamento das férias e agora há novidades.

Planeie a sua viagem de verão com a ajuda da Google.

Com a chegada do bom tempo e o aproximar do verão são muitos aqueles que já começam a organizar tudo para umas boas férias. A Google que já tem excelentes recursos que ajudam nesse planeamento, agora anuncia algumas novidades.

As novidades da Google para quem vai viajar

Uma das novidades está relacionada com a monitorização dos preços de voos entre duas cidades durante 6 meses. Assim, através do Google Flights quando forem detetados preços de tarifas mais baixas do que o normal, o utilizador vai receber uma notificação por e-mail.

Este recurso é semelhante ao que já existe, no entanto, é limitado a datas específicas. Agora a novidade é a monitorização de datas flexíveis.

Outra das novidades prende-se com a escolha de um alojamento, num hotel, por exemplo, que fique próximo de um local de referência. Por exemplo, vai para uma cidade que não conhece em trabalho e precisa de um quarto próximo, o serviço da Google oferece opções que fiquem a 15/30 minutos desse ponto, a pé ou de carro.

Novos filtros também serão uma excelente ajuda para encontrar pontos para visitar nas redondezas, para fazer refeições ou para compras. O "Explorar nas proximidades" terá também filtros mais afinados às exigências de cada utilizador.