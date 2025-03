Google compra a Wiz por $32 mil milhões! A maior aquisição da história da empresa

23 mil milhões de dólares não foram suficientes para garantir a aquisição da Wiz na primeira tentativa. No entanto, as negociações continuaram e, após meses de conversas, a Google fechou finalmente o acordo por um valor recorde de 32 mil milhões de dólares.

A aquisição mais dispendiosa da Google

Em julho do ano passado, a Google fez uma proposta para adquirir a Wiz, uma empresa de cibersegurança na cloud, mas a oferta foi recusada. Caso tivesse sido aceite, teria sido a maior aquisição da história da empresa.

Agora, a Google vai desembolsar 32 mil milhões de dólares (cerca de 29,3 mil milhões de euros) numa transação inteiramente em dinheiro.

Por enquanto, foi assinado um "acordo definitivo" que define os rumos para a conclusão do processo. No entanto, tal como acontece com aquisições deste tamanho, a operação ainda terá de ser analisada por entidades reguladoras de vários países, incluindo a Federal Trade Commission (FTC) nos EUA, a Competition and Markets Authority (CMA) do Reino Unido e as instituições da União Europeia.

Nunca antes a Google tinha feito um investimento tão elevado para adquirir uma empresa. Para colocar este valor em perspetiva:

A compra do YouTube em 2006 custou "apenas" 1,65 mil milhões de dólares.

A da Motorola Mobility ascendeu a 12,5 mil milhões.

E a da Mandiant ficou pelos 5,4 mil milhões.

A aquisição da Wiz ultrapassa todas estas transações anteriores por uma margem significativa.

Porquê a Wiz?

As grandes tecnológicas não fazem investimentos desta dimensão sem uma estratégia bem definida. A Google vê na Wiz uma peça fundamental para reforçar a segurança na cloud e potenciar a sua abordagem multicloud.

Se tudo correr como esperado, a Wiz será integrada na Google Cloud, a divisão de computação em nuvem da empresa, que tem ganhado cada vez mais relevância no contexto do crescimento da inteligência artificial (IA).

Com sede em Nova Iorque, a Wiz disponibiliza uma plataforma avançada de segurança na cloud que se integra facilmente com os principais serviços na nuvem e ambientes de desenvolvimento de software. A sua tecnologia permite uma análise rápida da infraestrutura dos clientes, gerando um mapa detalhado de código, recursos, serviços e aplicações, bem como as suas conexões.

Com base nesta informação, a plataforma identifica potenciais vulnerabilidades, prioriza riscos críticos e ajuda as equipas de desenvolvimento a reforçar a segurança antes da implementação dos sistemas.

Um ponto que levanta questões é o facto de que três dos maiores rivais da Google Cloud - Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Oracle Cloud - já utilizam soluções da Wiz. Agora que a Google detém a empresa, há incertezas sobre o futuro destes acordos.

No entanto, a Google já veio esclarecer que os serviços da Wiz continuarão a estar disponíveis para terceiros. Além disso, a empresa pretende integrar estas soluções de segurança no seu marketplace da Google Cloud, facilitando o acesso a parceiros e clientes.

