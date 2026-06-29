Google altera regras de privacidade! Afeta histórico de navegação e recomendações

A Google introduz novos controlos de privacidade que separam o histórico de atividades da personalização na Pesquisa e no Google Play. Vão oferecer mais controlo sobre os dados e as recomendações, mas será que não afetam a privacidade dos utilizadores?

Google altera regras de privacidade!

Google A Google começou a implementar uma nova atualização focada na privacidade, que introduz controlos mais claros e separados para o histórico de atividades e a personalização de serviços. A empresa pretende dar aos utilizadores um maior controlo sobre a forma como as suas informações são armazenadas e como esses dados são utilizados para recomendar conteúdo no motor de busca e noutras plataformas.

De acordo com um e-mail enviado aos utilizadores, a empresa está a reorganizar as suas definições de privacidade em torno de duas secções principais: histórico de pesquisa e recomendações personalizadas. Esta alteração afeta diversos produtos, incluindo a Pesquisa, Mapas , Tradutor e muitos outros, que partilharão agora uma estrutura de controlo mais unificada, mas granular.

Até agora, estes dados eram geridos principalmente pela opção Atividade da aplicação , que agrupava o rastreio de pesquisa, a utilização de apps e a atividade geral. Com a nova atualização, este sistema foi dividido em dois controlos separados: um que decide se a atividade é guardada na conta e outro que regula se essa informação é utilizada para personalizar a experiência do utilizador .

Afeta histórico de navegação e recomendações

Uma das alterações mais significativas é a introdução do Histórico de Serviços de Pesquisa , que armazena pesquisas, atividades no Maps, consultas no Shopping e interações com ferramentas como o Lens. Este histórico pode também incluir ficheiros multimédia, como imagens, áudio ou vídeo, gerados ou utilizados durante as interações, algo que a empresa justifica como necessário para melhorar e melhorar as experiências interativas.

Por outro lado, o sistema de recomendações personalizadas permitirá aos utilizadores decidir se o seu histórico de navegação será utilizado para ajustar os resultados e as sugestões . A Google sublinha que esta separação permite aos utilizadores manter o seu histórico ativo sem ter de aceitar a personalização, algo que não era tão flexível antes.

Alterações semelhantes estão também a ser aplicadas ao Google Play , onde surgirão novas definições de histórico e personalização mesmo para os utilizadores que não utilizam a loja com frequência. Embora a Google insista que estas melhorias fortalecem o controlo do utilizador, recomenda-se rever as definições após a ativação, pois algumas opções podem estar ativadas por defeito.