Gmail lança funcionalidade que lhe permitirá escrever os seus emails com a ajuda da IA

A Google lançou recentemente uma atualização para a plataforma Web do Gmail, introduzindo a funcionalidade "Ajuda-me a escrever", com base na sua IA Gemini. Esta ferramenta avançada ajuda-o a redigir e-mails de forma mais eficaz, oferecendo sugestões para que as mensagens soem mais profissionais e não tenham erros ortográficos.

Com a nova funcionalidade, os utilizadores que estiverem a escrever uma mensagem de correio eletrónico verão um botão por baixo do texto que lhes permite rever instantaneamente opções de frases alternativas.

Juntamente com a opção "Ajuda-me a escrever", a atualização do Gmail também inclui a opção "Refina o meu rascunho", anteriormente disponível apenas no telemóvel e agora também acessível na Web. Esta adição visa simplificar a redação de e-mails, ajudando-o a aperfeiçoar os seus e-mails de forma mais eficiente.

Esta funcionalidade é ativada para rascunhos com mais de 12 palavras e funciona de forma semelhante à "Ajuda-me a escrever", permitindo aos utilizadores formalizar ou encurtar o seu texto conforme necessário.

Google manifesta o seu entusiasmo em alargar este atalho ao Gmail Web

Estamos entusiasmados por expandir o atalho "Ajuda-me a escrever" para a Web e introduzir o atalho de refining na Web e em dispositivos móveis.

Atualmente, estas novas ferramentas estão disponíveis exclusivamente para os subscritores pagos do Gmail. A Google refere algumas variações no acesso a estas funcionalidades nas várias plataformas.

Na versão Web, basta premir Ctrl + H para ativar as opções, enquanto os utilizadores móveis têm de deslizar o ecrã quando o rascunho tem mais de 12 palavras para que a IA forneça sugestões.

Estas funcionalidades melhoradas estão disponíveis como parte do plano Google One AI Premium, com um preço de 21,99 euros por mês, após um mês de teste gratuito. Os subscritores deste plano têm acesso a 2 TB de armazenamento do Google One, bem como ao Gemini Advanced, que fornece respostas mais abrangentes.

Além disso, os utilizadores que subscreveram o add-on Gemini para o Google Workspace também podem aceder a estas ferramentas de correio eletrónico melhoradas.

Leia também: