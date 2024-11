Gemini no Google Workspace fica mais útil e passa a poder ser usado em português

Com a Gemini a Google quer apostar na IA, colocando esta sua ferramenta única em todos os seus serviços e dispositivos. Após ter conquistado o Google Workspace, melhora agora ao trazer mais um lote de idiomas. Agora, já podemos usar o Gemini em português no Google Workspace e assim tirar mais desta suite completa de produtividade.

A Google Cloud deu um passo importante na democratização do acesso à inteligência artificial generativa com o anúncio da expansão do suporte Gemini no Workspace para sete novos idiomas. A partir de agora, os utilizadores podem usar esta plataforma em português, alemão, italiano, japonês, coreano, espanhol e inglês.

Tal como acontecia antes, com estes novos idiomas, podem experimentar o poder do Gemini nas suas atividades diárias, elevando a produtividade e a colaboração a um novo patamar. Com esta atualização, o Gemini for Workspace torna-se acessível a mais de mil milhões de pessoas em todo o planeta.

Passa a ser simples criar textos criativos para as redes sociais em segundos, resumir documentos extensos com um simples clique ou até receber assistência na elaboração de emails profissionais. Esta é já uma realidade para os utilizadores do Google Workspace, que podem agora contar com o Gemini no painel lateral do Google Docs, Sheets, Drive e Gmail.

A expansão do Gemini para novas línguas beneficia não só os particulares, mas também as empresas de todas as dimensões. Organizações europeias, que já utilizavam o Gemini em inglês, podem agora integrar a ferramenta de forma ainda mais profunda nos seus fluxos de trabalho, aproveitando-a nas suas línguas nativas.

O Gemini no Gmail, por exemplo, agiliza a comunicação, permitindo aos utilizadores encontrar informações importantes rapidamente e responder a emails de forma eficiente. As equipas de marketing podem utilizar o Gemini no Docs para melhorar a qualidade dos seus textos e criar campanhas mais eficazes. Já as equipas de vendas podem utilizar o Gemini no Drive para obter insights valiosos sobre os seus clientes e produtos.

Mas o poder do Gemini vai para além do Workspace. Através da aplicação Gemini (gemini.google.com), os utilizadores podem pesquisar tópicos, gerar ideias e colaborar em projetos em 40 línguas diferentes. No Google Meet, as legendas traduzidas em tempo real, disponíveis em 69 línguas, quebram as barreiras de comunicação e promovem a inclusão nas videoconferências.

E em breve, o Gemini estará também integrado no Google Chat, traduzindo automaticamente as mensagens e facilitando a comunicação entre equipas globais. Com esta expansão, a Google reforça o seu compromisso em democratizar o acesso à IA e construir um futuro onde a tecnologia é uma ferramenta poderosa para conectar pessoas, impulsionar a criatividade e promover a colaboração à escala global.

Claro que a Google não quer ficar por aqui e em breve vamos ver esta novidade em mais idiomas e em mais mercados. Fica patente que a aposta na IA é uma realidade e que