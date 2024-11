Em beve poderá relatar atrasos no trânsito para o Google Maps

Ainda que o Waze seja a opção lógica para muitos utilizadores, o Google Maps tem a sua quota de adeptos e que o usam de forma recorrente. Este serviço da Google recebe agora uma novidade que o vai destacar do Waze e garantir que os utilizadores dos transportes públicos têm acesso aos atrasos que forem surgindo.

O Waze sempre foi a aplicação de navegação número um da Google, mas parece que a empresa está agora no meio de uma transformação prioritária para o Google Maps. A aplicação recebeu relatórios de incidentes no Android Auto e CarPlay no início deste ano, e agora a Google está a trazer outra opção deste tipo. Desta vez, não se destina a motoristas, mas sim a utilizadores que dependem do Google Maps para os transportes públicos.

A principal razão pela qual as capacidades de crowdsourcing do Google Maps e do Waze são úteis é porque dependem de informações enviadas por utilizadores que já estão na estrada. Podem ver o que acontece no seu percurso e reportar dados, ajudando outras pessoas cujas viagens passam pelo mesmo local a antecipar as mudanças nas condições.

A Google está agora a trazer esta funcionalidade para os transportes públicos, permitindo que os utilizadores relatem atrasos no trânsito. A funcionalidade está disponível na aplicação ao expandir uma estação de transporte público – deverá ver uma opção chamada “Reportar atraso” ao lado do botão de rotas.

Ao premir esta opção, pode escolher a linha que sofre o atraso – assumindo que várias linhas utilizam a mesma estação; se existir apenas um, será selecionado por defeito – com o atraso automaticamente reportado. Pode também ver mais informações sobre atrasos, incluindo quantas pessoas os reportaram, e contribuir com dados para confirmar e descartar os relatórios de atrasos.

É uma funcionalidade que funciona de forma semelhante aos relatórios de trânsito, pois os utilizadores devem enviar o atraso e confirmar que ainda está a acontecer. Obviamente, faz todo o sentido no Google Maps, onde o transporte público é um recurso fundamental, mas nunca chegará ao Waze, onde o foco está inteiramente na navegação e na condução do carro.

O relatório de incidentes no Google Maps tornou-se uma funcionalidade controversa, uma vez que os utilizadores afirmam que estão a aderir à aplicação – e não a utilizar o Waze – especificamente para uma experiência de navegação mais direta, conveniente e geralmente mais silenciosa.

Ser solicitado a confirmar os relatórios de tráfego afeta esta experiência, pelo que estão agora a pedir à Google que desfaça a atualização e retire a funcionalidade de relatório de incidentes da aplicação. Obviamente, isto não irá acontecer, uma vez que o componente de relatório de incidentes veio para ficar, com mais funcionalidades a serem provavelmente adicionadas nos próximos meses em todas as plataformas suportadas.