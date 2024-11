Xiaomi SU7 Ultra volta a bater os seus recordes e destaca-se da concorrência

A Xiaomi trouxe para o mercado dos carros elétricos uma novidade de peso. O Xiaomi SU7 Ultra vem mostrar que a marca ainda consegue crescer ainda mais nesta área e criar uma proposta que bate todos os padrões. Agora, o Xiaomi SU7 Ultra volta a destacar-se e bateu os seus recordes, ganhando ainda mais tecnologia.

À medida que o mundo dos carros elétricos continua a crescer, é impossível não ignorar a quota de mercado das empresas chinesas. O SU7 Ultra, anunciado em adição aos modelos Xiaomi SU7 desenvolvidos e apresentados pela Xiaomi, ganhou destaque pelo seu elevado desempenho e aparência desportiva. Com as declarações feitas hoje pelo CEO da Xiaomi, Lei Jun, foi afirmado que o veículo bateu o seu próprio recorde.

O SU7 Ultra, lançado oficialmente no mês passado, atingiu um novo recorde de velocidade segundo as declarações de Lei Jun na Feira do Automóvel de Guangzhou. Com os testes realizados no CATARC Yan Cheng Automotive Proving Ground, a velocidade máxima do SU7 foi determinada como sendo de 359,71 km/h.

Segundo Lei, esta velocidade foi registada como a velocidade do SU7 Ultra na área de teste, e não como a sua velocidade máxima real. Assim, tal como entendemos por estas afirmações, a velocidade real que a Xiaomi pretende oferecer poderá ser ainda mais elevada que a atingida agora. Conforme os planos da empresa, o veículo desportivo elétrico entrará nas pistas de corridas da China no próximo ano.

Foi também anunciado que o SU7 Ultra irá voltar à famosa pista alemã de Nürburgring. O protótipo do veículo completou uma volta em seis minutos e 46,874 segundos, e conseguiu atingir uma velocidade total de 324 quilómetros. Ou seja, o veículo, que bateu o seu próprio recorde com a nova velocidade, atingirá velocidades mais elevadas nas provas que se vão realizar no próximo ano.

Com o veículo, registado como o veículo de quatro portas mais rápido, uma das novas tecnologias foi apresentada pela Xiaomi na feira. A par das declarações de Lei Jun, foi também anunciado o sistema Hyper-Autonomous Driving (HAD), ou seja, o sistema de condução autónoma. Este, que começará a ser testado a partir de 16 de novembro, deverá ser apresentado no próximo mês.

A Xiaomi afirma que o novo sistema deteta ambientes complexos, como espaços estreitos, cruzamentos movimentados e estradas desativadas, e reporta-os ao condutor. Através do “Video-Linguage Model” (VLM), o novo sistema de condução autónoma terá um melhor desempenho em áreas como estradas com superfícies irregulares, zonas de construção e cruzamentos em T.