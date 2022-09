Certifique-se que as suas fotos guardadas no Google Fotos não estão corrompidas

Manter as fotografias guardadas e organizadas no Google Fotos é uma prática que muitos têm. O serviço da Google é bastante fiável, tem funcionalidades de edição avançadas, permite fazer pesquisas avançadas por temáticas com grande eficácia, tem reconhecimento de pessoas, sugere ajustes rápidos... entre tantas outras opções.

No entanto, recentemente, começaram a ser relatados problemas com fotos antigas e muitos utilizadores estão a ver as suas fotos danificadas. Confirme se as suas fotos mais antigas não estão corrompidas.

Google Fotos com fotografias corrompidas?

Foi há poucos dias que começaram a surgir nas redes sociais e fóruns de discussão, nomeadamente em tópicos no site da Google, relatos de pessoas que estão a ver na app Google Fotos, fotografias antigas corrompidas.

As fotografias guardadas no serviço com cerca de 5 anos aparecem com riscos, áreas embaciadas ou distorcidas, algo que não está apenas presente na apresentação da imagem, ao abrir e editar, esses problemas persistem. Evidentemente que as fotos originais não sofreram qualquer problema, será apenas nalgumas imagens redimensionadas automaticamente pelo serviço.

A Google reconheceu o problema imediatamente, e alguns utilizadores relatam que já terá mesmo sido corrigido. Contudo, na correção dos problemas algumas fotos terão simplesmente desaparecido.

Um problema ficou resolvido... veio outro

Um utilizador, por exemplo, diz que ao verificar o problema tirou diversos screenshots onde apareciam muitas imagens corrompidas e, agora, já sem o problema, muitas deles não estão mais na galeria de imagens do Google Fotos.

Para quem perdeu algumas fotos neste processo, se tiver as originais, poderá voltar a enviá-las para o serviço, no entanto, deverá estar consciente de que estas vão ocupar espaço do serviço, que antes de junho de 2021 era ilimitado.

Caso tenha as suas fotografias antigas guardadas no Google Fotos, verifique se tem algumas corrompidas ou se, eventualmente, algumas foram eliminadas.