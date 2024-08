Apps da Google vão ser integradas no Windows para dar acesso aos serviços

A Google lançou uma nova aplicação de desktop para PC com o Windows chamada “Essentials”. Esta reúne vários serviços Google, como o Google Mensagens e o Google Fotos, e inclui links para aceder a muitos outros serviços Google. Vamos conhecer esta nova proposta.

A aplicação Google Essentials estará disponível inicialmente nos novos portáteis Windows da HP. Mais tarde, espera-se, esta oferta será alargada de forma global e ficará acessível a todos os que a quiserem experimentar nos seus computadores com o Windows.

Com a aplicação Essentials, a gigante das pesquisas afirma que os utilizadores terão a oportunidade de “descobrir e instalar os melhores serviços Google”. A aplicação permite visualizar o Google Fotos e enviar ou receber mensagens através do Google Mensagens.

Embora a lista completa de serviços ainda não tenha sido revelada, espera-se a presença de apps como a folha de cálculo Google, Google Drive, Partilha por proximidade e Google One. Além disso, os novos subscritores devem receber uma avaliação gratuita de dois meses do Google One.

A HP começará a oferecer a aplicação Google Essentials nas suas séries de computadores Envy, Pavilion e Omen. A empresa refere que os utilizadores terão controlo sobre a sua experiência, permitindo-lhes remover toda ou qualquer parte do Essentials. No entanto, ainda não é claro se a aplicação poderá ser descarregada para computadores existentes.

O Essentials inclui também a aplicação Google Play Games, que permite descarregar jogos Android populares para o seu computador. Através desta aplicação, pode continuar a jogar no computador os jogos iniciados nos dispositivos Android. A Google anunciou planos para trazer o Essentials para outros computadores Windows no futuro.

Com este desenvolvimento, a Google parece estar a desempenhar um papel mais importante no ecossistema Windows. Os utilizadores terão acesso mais integrado aos serviços do Google, embora alguns utilizadores possam estar preocupados com o facto de esta proposta ser vista como bloatware.