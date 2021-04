App do Google Tradutor ultrapassa os mil milhões de downloads no Google Play

A Google é uma das marcas de maior confiança dos internautas. Começando pelo seu motor de pesquisa e acabando nas diversas aplicações e serviços que oferece, esta é, sem dúvida, uma marca forte e inovadora.

E nada melhor que analisar os números para determinar o sucesso de algum serviço. Então, no caso da app do Google Tradutor para Android, esta conta já com mais de mil milhões de downloads. Para além disso, o serviço oferece suporte para 108 idiomas.

O Google Translate, ou Google Tradutor, é um dos serviços mais utilizados pelos internautas que navegam na web. Trata-se de um sistema de tradução rápida e confiável, onde o utilizador consegue, de forma simples, traduzir termos, frases ou excertos de textos.

Para além da plataforma web, a Google disponibiliza a app dedicada do seu tradutor para os dispositivos móveis.

App Google Tradutor para Android tem mais de mil milhões de downloads

De acordo com um recente relatório a aplicação do Google Tradutor para o sistema operativo Android já conta com mais de mil milhões de downloads na Play Store.

Apesar de haver muitas outras semelhantes no loja de apps e até com outras funcionalidades, a verdade é que o tradutor da Google é mais do que suficiente para o que a grande parte da população necessita. Desde traduções simples, termos, palavras, conceitos, textos, até tradução áudio, este é um serviço rápido e eficiente.

Atualmente, a app conta com mais de 7 milhões de avaliações no Google Play e tem uma pontuação de 4,5 pontos. É leve para o smartphone e já oferece suporte para tradução de 108 idiomas através da tradução online. Já se o utilizador não estiver ligado à Internet, pode ainda assim contar com 59 idiomas disponíveis para traduzir.

Traduzir imagens através da câmara

Para além de outras funcionalidades, o utilizador pode ainda contar com a tradução através da câmara. Ou seja, pode traduzir os textos que se encontrem em imagens apenas apontando a câmara. Este recurso está disponível em 94 idiomas.

Pode ainda traduzir conversas bilingue em 70 idiomas e traduzir textos escritos à mão em 96 idiomas.

Esta é a app do género mais antiga, tendo sido lançada em 2010. Diariamente, a aplicação do Google Tradutor processa mais de 100 mil milhões de palavras.

Caso ainda não tenha instalada, pode então fazer o download da app para Android e iOS.

Utiliza a app do Google Tradutor?