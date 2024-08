Vai comprar um rato novo? Tenha em conta estes 6 aspetos

Ao comprar um rato, é necessário ter em conta vários fatores para garantir que obtém o que melhor se adequa às suas necessidades. Portanto, deixamos alguns aspetos que deve ter sempre em conta antes de comprar um.

1. Tamanho e ergonomia

A forma e o tamanho são cruciais para o conforto, especialmente se passar muitas horas a utilizá-lo. Os ratos ergonómicos são concebidos para se adaptarem à curva natural da sua mão, reduzindo a tensão no pulso e nos dedos. Alguns ratos oferecem designs verticais para promover uma posição mais natural da mão, o que pode ser benéfico para evitar lesões.

Isto não significa necessariamente que deva ter sempre um vertical, ou mesmo um que possa apoiar totalmente a palma da mão. Os ratos altamente ergonómicos são normalmente volumosos e concebidos para um movimento mínimo do pulso.

Os gamers, por exemplo, preferem um rato ligeiramente mais pequeno para maior agilidade, permitindo-lhes descansar mais o pulso e rodá-lo facilmente sobre a mesa. Já os viajantes também vão querer um ainda mais pequeno com um design simétrico para facilitar a arrumação.

2. Botões e controlos

Os ratos normais têm pelo menos dois botões e um scroll. No entanto, é provável que necessite de mais do que dois botões. Muitos ratos modernos vêm com botões adicionais programáveis.

Estes podem ser configurados para várias funcionalidades, como back/forward em browsers ou macros personalizadas em jogos. Para os jogadores e profissionais que utilizam software específico, ter botões programáveis adicionais pode aumentar significativamente a eficiência.

Certifique-se de que estes botões são facilmente acessíveis e de utilização intuitiva, sem provocar cliques acidentais.

3. Software e personalizações

Muitos ratos topo de gama vêm com software que permite personalizar as funcionalidades dos botões, a sensibilidade (definições de DPI), os efeitos de iluminação e outras definições avançadas. Softwares como o Logitech G Hub e o Razer Synapse são ferramentas úteis para adaptar o rato às suas necessidades e preferências específicas.

Alguns aspetos que o software deve ter incluem:

Personalização de botões: atribuir as funções de vários botões do rato para se adequarem a diferentes tarefas ou necessidades.

atribuir as funções de vários botões do rato para se adequarem a diferentes tarefas ou necessidades. Configurações de sensibilidade (DPI): ajustar as definições de DPI para controlar a sensibilidade do rato.

ajustar as definições de DPI para controlar a sensibilidade do rato. Efeitos de iluminação: poder escolher entre várias cores e efeitos e sincronizar a iluminação com outros periféricos.

poder escolher entre várias cores e efeitos e sincronizar a iluminação com outros periféricos. Perfis e macros: criar e guardar vários perfis, cada um com o seu próprio conjunto de definições e macros.

criar e guardar vários perfis, cada um com o seu próprio conjunto de definições e macros. Conectividade: possuir conectividade para vários dispositivos.

4. Caraterísticas de conectividade

Existem duas formas de um rato se ligar ao seu dispositivo: com ou sem fios. Os ratos com fios proporcionam uma ligação consistente e uma latência mais baixa, o que os torna ideais para jogos competitivos e tarefas que exigem precisão.

Já os ratos sem fios oferecem mais liberdade de movimentos e menos confusão na secretária. No entanto, necessitam de pilhas ou de carregamento e podem apresentar ligeiros problemas de latência.

Os ratos sem fios incluem frequentemente Bluetooth e uma ligação sem fios de 2,4 GHz com um recetor USB. Os ratos Bluetooth são convenientes para dispositivos com portas USB limitadas, mas podem necessitar de emparelhamento. Os ratos com uma ligação de 2,4 GHz oferecem geralmente melhor desempenho e menor latência.

5. Qualidade de construção

A qualidade de construção de um rato afeta a sua durabilidade e sensação. Materiais de alta qualidade, como plásticos robustos, metal e pegas em borracha, garantem longevidade e conforto. Verifique a qualidade dos botões e do scroll, uma vez que estas são as peças mais utilizadas e propensas a desgaste.

Embora o peso e a sensação sejam muitas vezes um bom sinal de qualidade, alguns ratos de alta qualidade podem ser leves e até ter uma sensação inferior. Isto aplica-se a muitos ratos de jogos leves que utilizam designs perfurados e outras soluções de redução de peso.

6. Garantia e assistência

Nunca parta do princípio de que nunca vai precisar de uma garantia e de apoio. Além disso, verifique a garantia e o apoio ao cliente oferecidos pela fabricante ou pela loja que vende o rato. Evite possíveis dores de cabeça e assegure-se de que obtém uma boa garantia para o seu rato.

Ao considerar estes fatores, pode encontrar um rato que melhore a sua experiência, seja para jogos, tarefas profissionais ou utilização diária. Concentre-se primeiro nas qualidades mais importantes e, em seguida, passe para os outros fatores, conforme achar adequado.

