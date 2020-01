Por muito evoluídas que sejam hoje as boxes disponibilizadas pelas operadoras de TV, ou por muitas aplicações que as televisões inteligentes disponibilizem, a verdade é que nenhuma destas opções chega à versatilidade de uma TV box Android.

Como tal, e porque temos vindo aqui a falar de vários modelos, hoje temos para dar a conhecer a TV Box A95X F3 com um preço que ronda os 50 €.

TV Box Android, o complemento ideal para a sua TV

Tenha uma TV inteligente ou não, uma TV Box Android surge com várias vantagens. Ver filmes e séries via streaming ou on-demand é uma das características mais procuradas nas TV Boxes. Aliás, para tal contribuem as aplicações media-center como o Kodi ou Plex.

Depois, podem ainda servir para reprodução de streaming IPTV, utilização de serviços como o Netflix ou NOS N Play. Além disso, podem servir para utilização das aplicações de TV móvel dos nossos operadores, podendo assim assistir aos conteúdos numa TV extra.

O acesso a conteúdo multimédia a partir de armazenamento local surge como mais uma vantagem das boxes Android. No entanto, sendo Android, claro que o acesso completo à Play Store se torna um enorme atrativo. Como tal, além das aplicações de redes sociais, YouTube e apps de streaming, há ainda o acesso aos inúmeros jogos que passa a poder desfrutar na sua TV.

TV Box A95X F3 – Uma opção Android com processador Amlogic S905X3

A TV Box A95X F3 surge como uma opção com Android na versão 9.0, com acesso à Play Store, tal como já foi indicado como vantagem. O seu processador é o Amlogic S905X3, com um desempenho bastante bom e que tem vindo a satisfazer os utilizadores.

Esta opção vem assim equipada com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Pode ainda optar pela versão com 32 GB de armazenamento interno.

Uma das características desta TV box prende-se com o facto de suportar resolução 8K, ao contrário dos 1080p ou 4K da maioria das opções do mercado. Além disso, vem com Wi-Fi dual-band.

Como interfaces de ligação dispõe de duas portas USB (2.0 + 3.0), porta para cartão microSD, ligação AV, ligação ótica, HDMI e ainda Ethernet.

Por fim, a box de TV A95X F3 está disponível por cerca de 50€, utilizando o código de desconto GKB20JAN. O envio é feito a partir da Europa, não estando, portanto, sujeito a taxas adicionais.

Box de TV A95X F3