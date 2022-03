Tronsmart: soluções Bluetooth para ouvir música como mais gosta

A música faz parte da nossa vida e os produtos Bluetooth vieram trazer mais liberdade à forma como a ouvimos e onde a ouvimos. As colunas sem fios, bem como os auriculares, são uma das melhores opções que existem atualmente.

A Tronsmart tem disponíveis vários modelos de grande qualidade e a preços muito competitivos e hoje destacamos alguns deles que se encontram em promoção de aniversário.

Coluna de viagem Tronsmart Trip

A coluna Tronsmart Trip é um pequeno equipamento Bluetooth pronto para levar para todo o lado, com dimensões muito reduzidas com apenas 169,5 x 81 x 40,7mm e com uma argola para poder ser acoplado a qualquer lado.

A Tronsmart Trip integra tecnologia Bluetooth 5.3, tem certificado IPX7, sendo assim à prova de água, e a bateria é de 2000 mAh, com autonomia para até 20 horas, com volume a 50%.

A coluna bluetooth de viagem Tronsmart Trip estará disponível por apenas 15,89€, com IVA incluído e utilizando o cupão de aniversário disponível na página, numa promoção a começar no próximo dia 28 às 8h00. Os portes são gratuitos e o envio é rápido, feito a partir de Espanha.

Tronsmart Trip

Earbuds Apollo Air e Apollo Air+ com ANC

Os Apollo Air e Apollo Air+ partilham da maioria das especificações sendo a principal delas o cancelamento ativo de ruído (ANC) híbrido, capaz de eliminar até 35 dB em frequências baixas, médias e altas.

Com o ANC o utilizador, através da app dedicada, pode escolher três modos disponíveis: ligado, desligado ou som ambiente. Com o ANC ativado, os ruídos externos que tendem a perturbar a concentração dos utilizadores são eliminados. Já com o som ambiente ativado é ótimo para continuar a ouvir música e conversar com alguém em simultâneo sem ter que retirar os auriculares.

Integram 6 microfones, sendo dois feedforward, dois feedback e outros dois de conversa, para que o ANC funcione de forma plena.

Trazem integrado o chip Qualcomm QCC3046, uma versão de topo desenvolvida para este segmento, com descodificação de áudio aptX, que permite uma transmissão mais rápida e uma latência mais baixa. O TWS+ é outra das vantagens face à concorrência. Neste caso, os auriculares ligam-se os dois diretamente ao smartphone, ao invés de um se ligar ao outro, que está ligado ao smartphone (no caso do TWS).

Uma das primeiras diferenças entre ambos é o facto do modelo Apollo Air+ vir com tecnologia aptX Adaptive, além do Qualcomm aptX, oferecendo áudio ininterrupto de alta resolução. Ambos integram Bluetooth 5.2 para transmissão de sinal mais rápida e com menos perdas e também têm certificação IP45 que garante uma resistência a água (por exemplo, pingos de chuva), suor e poeiras.

O som pode ser controlado via app e a marca garante uma autonomia de até 5 horas com uma única carga, mais 20 horas proporcionadas pela caixa de carregamento.

Os earbuds Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+, com cancelamento ativo de ruído, estão disponíveis em preto ou branco, por apenas 42,72€ e 66,80€, respetivamente, também em promoção de aniversário. Os portes são gratuitos e sem taxas adicionais na entrega.

Tronsmart Apollo Air

Tronsmart Apollo Air+

Coluna bluetooth Tronsmart Bang 60W

A Tronsmart Bang é uma nova coluna sem fios com ligação Bluetooth com potência de 60W. integra doius tweeters e dois woofers, o que garante uma reprodução de som em stereo.

Uma das suas particularidades é o facto de incluir um sistema de luzes LED que pode ser definida pelo utilizador ou variar com a batida da música. A bateria que integra garante uma reprodução de música durante cerca de 15 horas.

A Tronsmart Bang integra tecnologia patenteada SoundPulse, proporcionando um som mais alto e maior potência do que as colunas comuns. Outra das particularidades desta coluna é que pode ser ligada a até 100 outras colunas Bang, através da tecnologia Tronsmarts TuneConn com o objetivo de amplificar a experiência audiovisual. Suporta ainda Bluetooth 5.0 e NFC.

Os utilizadores, via app, poderão ajustar alguns parâmetros, nomeadamente, os modos de reprodução como Hi-Fi, Classical, Vocal, Deep Bass, Rock e 3D, além de ser possível ajustar o equalizador manualmente. Tudo isto é suportado por assistente de voz.

Adicionalmente, tem certificação IPX6, de resistência a água, e permite carregar outros dispositivos como um powerbank.

A coluna portátil Tronsmart Bang de 60W de potência está disponível por cerca de 125€, utilizando o cupão de desconto aniversário. Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir da Europa.

Tronsmart Bang