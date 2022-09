Transforme a sua criatividade em realidade com uma impressora 3D ou uma gravadora a laser

A criatividade pode muito bem sair da nossa cabeça para projetos reais em qualquer formato e com quaisquer materiais. Ter uma impressora 3D ou uma máquina de gravação e corte a laser podem ser opções para dar um passo além com a sua criatividade e, quem sabe, ganhar algum dinheiro com os projetos. E por que não uma que faça tudo isto?

Veja estas sugestões.

TWO TREES Sapphire Pro

A impressora 3D TWO TREES Sapphire Pro tem uma área de impressão de 235 x 235 x 280 mm, uma área bastante razoável tendo em conta o preço. Imprime com filamento PLA, TPU, PETG, entre outros mais comuns.

A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Inclui um ecrã tátil para controlo das ações de impressão e no caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou.

A velocidade de impressão pode chegar aos 300 mm/s, o que irá garantir assim um resultado de impressão que poderá ser controlado neste aspeto.

Adicionalmente, inclui um sensor que deteta quebras no filamento, parando automaticamente a impressão e dando a possibilidade de substituir o filamento e retomar a impressão sem que nada se perca.

A impressora 3D TWO TREES Sapphire Pro está disponível em promoção, por apenas 159,99€, válido até 30 de setembro. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

TWO TREES Sapphire Pro

SCULPFUN S6 Pro

A máquina de gravação e corte a laser SCULPFUN S6 Pro tem muitas semelhanças em relação à opção anterior. Trabalha numa área de 410 x 420 mm e também permite gravação em madeira, cartão, plástico, cerâmica, metal e xisto. Relativamente ao corte podemos destacar a madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, board KT e placa de plástico.

Neste caso, tem uma potência energética de apenas 30W, onde o díodo a laser varia de 5,5 a 6W. O comprimento de onda do laser é de 455±5 nm e a precisão é de 0,01 mm. A S6 Pro tem lente de foco fixo, tendo este que ser calibrado de forma manual, mas este é de 0,08 mm.

A espessura da madeira que é capaz de cortar também só vai até ao 10 mm, ao contrário do 15 mm da versão anterior.

De referir que, em ambas as opções, os dados são transmitidos através de uma ligação USB. Os formatos aceitáveis ​​são PNG, JPG, DXF, BMP, NC e outros arquivos de imagem. É compatível com Windows e Mac. No entanto, a S9 ainda é compatível com vários softwares de corte, como LightGRBL, LightFire, LightBurn, GrblController e Benbox.

A máquina de corte e gravação SCULPFUN S6 Pro está com um preço promocional de 209,99€, com envio feito a partir da Alemanha.

SCULPFUN S6 Pro

TEVOUP HYDRA

A TEVOUP HYDRA é uma máquina mais completa e que permite fazer impressão em 3D, com recurso a filamento PLA, TPU, PETG, entre outros mais comuns, mas também faz gravação a laser e corta.

A máquina tem uma área de trabalho de 305 x 305 mm e uma altura de 400mm. Além disso, o ajuste do tabuleiro é feito de forma simples e intuitiva, tal como a cabeça de laser e impressão.

É compatível com os mais comuns materiais, mas na página do produto poderá encontrar mais pormenores.

A máquina híbrida TEVOUP HYDRA está disponível por 484,99€, podendo obter o desconto adicional utilizando o código CCDRA. Também neste caso, o envio é feito a partir de armazém europeu, com portes gratuitos.

TEVOUP HYDRA