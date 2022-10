Top 5 dos melhores tablets para estudantes

O tablet e o computador são ferramentas importantes de trabalho para os estudantes dos dias de hoje, seja qual for a área de estudos. Para ter acesso ao material de apoio disponibilizado pelos professores, para fazer pesquisas para trabalhos, para jogar, ter acesso a aplicações de ensino... entre muitas outras necessidades, incluindo o lazer.

Assim, hoje trazemos 5 propostas de tablets de diferentes marcas e que se irão adequar às diferentes exigências dos estudantes.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

A Samsung tem na sua linha Samsung Galaxy Tab S8, uma das melhores opções de tablets no segmento de topo, estes modelos já incluem S Pen integarada, e são altamente produtivos. Poderão ser opções a considerar para quem necessita de um desempenho gráfico mais elevado.

No entanto, o Galaxy Tab S6 Lite recebeu este ano uma nova versão, sendo uma proposta bastante interessante para o universo escolar. A S Pen também está incluída e pode ser comprado com duas opções de armazenamento de 64 ou 128 GB e também na versão 4G ou Wi-Fi. Pode ser encontrado a partir de 300 €.

Principais especificações

Ecrã: 10,4" LCD

10,4" LCD Processador: Qualcomm Snapdragon 720G (8 nm)

Qualcomm Snapdragon 720G (8 nm) Armazenamento e memória: 64GB + 4GB, 128GB + 4GB RAM

64GB + 4GB, 128GB + 4GB RAM Sistema operativo: Android 12, One UI 4.0

Android 12, One UI 4.0 Câmaras: 8MP (traseira); 5 MP (frontal)

8MP (traseira); 5 MP (frontal) Ligações: Bluetooth 5.0; jack de áudio 3,5mm, USB Tipo-C; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0; jack de áudio 3,5mm, USB Tipo-C; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Outros: Bateria 7040 mAh

Surface Go 2

A linha Surface da Microsoft é muito interessante como um todo para estudantes, já que vem com o sistema operativo Windows o que permite ter uma experiência quase semelhante à de um computador portátil, principalmente se lhe forem acoplados o teclado e caneta.

O Surface Go 2 pode ser encontrado a partir de 450 € é bastante leve e a marca anuncia uma autonomia de 10 horas, o que é perfeito para poder ser usado durante um dia inteiro.

Principais especificações

Ecrã: PixelSense de 10,5”

PixelSense de 10,5” Processador: Intel Pentium Gold 4425Y ou Intel Core m3 de 8.ª Geração

Intel Pentium Gold 4425Y ou Intel Core m3 de 8.ª Geração Armazenamento e memória: 4 ou 8 GB de RAM + 64 GB eMMC + 128 GB SSD

4 ou 8 GB de RAM + 64 GB eMMC + 128 GB SSD Sistema operativo: Windows 11

Windows 11 Câmaras: Câmara para autenticação facial do Windows Hello (frontal) + 5MP (frontal) + 8 MP traseira

Câmara para autenticação facial do Windows Hello (frontal) + 5MP (frontal) + 8 MP traseira Ligações: Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; Bluetooth 5.0; LTE Advanced3: Modem Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; Bluetooth 5.0; LTE Advanced3: Modem Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE Outros: NFC

Tablet Redmi Pad

O Redmi Pad foi o mais recente tablet lançado pela Xiaomi para o mercado internacional e é um dos que apresenta uma melhor relação entre preço e qualidade. O Redmi Pad está disponível a partir de 265€ (IVA incluído), utilizando o cupão de loja.

Este tablet já oferece, por exemplo, um ecrã com taxa de atualização até 90 Hz e um sistema de som com quatro altifalantes com suporte para Dolby Atmos. Além disso, a bateria de 8000 mAh carrega a 18 W e a Xiaomi garante uma autonomia até 26 horas de utilização.

Principais especificações

Ecrã: 10.61" FullHD com taxa de atualização até 90 Hz

10.61" FullHD com taxa de atualização até 90 Hz Processador: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Armazenamento e memória: 3GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB

3GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB Sistema operativo: Android 12 com MIUI para tablet

Android 12 com MIUI para tablet Câmaras: 8MP (frontal e traseira)

8MP (frontal e traseira) Ligações: Bluetooth 5.3; Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz; USB-C

Bluetooth 5.3; Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz; USB-C Outros: 4 speakers e Dolby Atmos

Apple iPad Air (2022)

Apesar de ser bastante caro, disponível a partir de 709 €, o Apple iPad Air (2022) é o mais produtivo de todos os tablets, podendo ser usado por estudantes de áreas relacionadas com a criatividade, como design, edição de vídeo e imagem, modelação 3D, com capacidade para suportar os mais exigentes softwares.

Além disso pode ser conjugado com o teclado e Apple Pencil, estes dois acessórios irão trazer ao utilizador uma maior produtividade.

Principais especificações

Ecrã: 10,9" Liquid Retina

10,9" Liquid Retina Processador: Apple M1

Apple M1 Armazenamento e memória: 64GB, 256GB + 8GB RAM

64GB, 256GB + 8GB RAM Sistema operativo: iPadOS

iPadOS Câmaras: 12MP (traseira e Frontal)

12MP (traseira e Frontal) Ligações: USB Tipo-C; Wi-Fi ou Wi-Fi + 5G

USB Tipo-C; Wi-Fi ou Wi-Fi + 5G Outros: Compatível com Magic Keyboard e Apple Pencil

Xiaomi Pad 5

O Xiaomi Pad 5 é outra das propostas Android a destacar com um preço justo face às especificações, disponível a partir de 350 € em Portugal. O tablet tem um processador da Qualcomm e 6GB de RAM.

Destaque ainda para o ecrã de 11" com resolução WQHD e taxa de atualização de 120 Hz. A câmara principal é de 13 Mp e a bateria de 8720 mAh, com carregamento rápido.

Principais especificações