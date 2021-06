Smartphones recondicionados: o que significa Grade A+, A, B ou C e que opções existem?

A compra de smartphones recondicionados ou semi-novos é cada vez mais uma opção para quem quer comprar um modelo específico de topo, mas por menos dinheiro. Existem, evidentemente, diferenças entre os modelos colocados à venda e isso é medido por categorias (grades). Mas o que significam exatamente as denominações Grade A+, Grade A ou B na venda de smartphones recondicionados?

Além destas explicações ainda lhe trazemos algumas sugestões de modelos dentro de cada uma delas.

Os smartphones recondicionados são, de forma geral, equipamentos que foram devolvidos às lojas ou diretamente ao fabricante, por desistência de compra ou algum tipo de problema técnico. Depois de reparados e devidamente reembalados, são novamente colocados à venda, com novo período de garantia.

Desta forma, os utilizadores conseguem ter acesso a smartphones de modelos específicos a preços muito mais apelativos, ainda que possam apresentar alguma mazela na estrutura.

Mas a compra é uma lotaria? Não. O comprador tem a possibilidade de comprar o mesmo smartphone a preços diferentes, considerando a categoria em que se encontra, tendo, portanto, uma qualidade diferente.

Na escala de categorias existem, por norma, quatro níveis: Grade A, B, C e D. No entanto, a Grade A conta ainda com a subcategoria Grade A+ e a Grade D não é muito comum ser encontrada.

Os smartphones seminovos Grade D está relacionada produtos defeituosos, que não funcionam ou têm defeitos estéticos, além da reparação. As unidades devem ser usadas apenas para peças e não podem ser devolvidas.

Quanto às outras categorias eis o que significam e alguns exemplos de produtos.

Categoria de smartphones recondicionados

Grade A+

A Smart Talk tem disponível no seu portefólio de produtos, online e numa das várias lojas físicas espalhadas pelo país, smartphones recondicionados disponíveis, integrados na gama EcoSmart. E dentro desta gama são então possíveis encontrar smartphones dentro das várias categorias já descritas.

A categoria Grade A+ refere-se a smartphones em estado praticamente novo. Ou seja, são modelos que foram devolvidos dentro do período legal para devolução de 14 dias ou são originários de renovação de contratos empresariais. Praticamente não possuem sinais de uso. Vêm em caixa original, com todos os acessórios originais incluídos.

Em termos de garantia a loja oferece 12 meses. Um dos exemplos que se pode encontrar nesta categoria é o iPhone SE 2020 da Apple, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno.

Atualmente, este smartphone está disponível, novo, por 499 €. A poupança ao comprar este modelo seminovo na categoria Grade A+, pode ser de cerca 120 €, uma vez que se encontra disponível por 379,99 €.

iPhone SE 2020

Grade A

Os smartphones com Grade A estão num estado praticamente novo e com muito pouco desgaste. Eventualmente poderão apresentar riscos muito leves na estrutura, difíceis de ver a olho nu. Existem ainda outros pormenores como a borda à volta do vidro não deve ter cortes nem arranhões visíveis, a não ser junto à porta de carregamento.

A caixa poderá ter apenas cabo e carregador sendo que tem garantia também de 12 meses.

O iPhone 11 Pro Max ou o iPhone 11 Pro são duas opções excelentes nesta categoria. Atualmente, o iPhone 11 Pro Max está disponível por mais de 1000 €. A versão de 64 GB pode, no entanto, ser adquirida em recondicionados por 799,99 €, o que configura uma poupança substancial para um produto praticamente novo. Com o modelo iPhone 11 Pro a poupança pode ser ainda maior. Também está à venda por mais de 1000 € e recondicionado Grade A encontra-se a 689,99 €.

iPhone 11 Pro Max

Grade B

Os modelos categorizados na Grade B apresentam já mais sinais de utilização, mas está totalmente funcional. Nesta categoria os ecrãs que podem apresentar difusão de luz irregular e podem mesmo apresentar manchas subtis a moderadas. No entanto, não podem estar partidos nem com píxeis mortos.

A Smart Talk garante 12 meses de garantia nestes modelos.

Pegando no exemplo do iPhone 11 Pro de 64 GB um modelo em Grade A custa 689,99 €, em Grade B fica ainda mais acessível. Neste caso, poderá custar 669,99 €.

iPhone 11 Pro

Grade C

Finalmente, na grade C, o equipamento tem que estar também totalmente funcional. No entanto, pode apresentar vários arranhões no corpo, grandes lascas de tinta, danos na estrutura, arranhões, manchas escuras no ecrã, difusão de luz irregular, arranhões leves no ecrã até 5 cm, até 5 píxeis mortos.

O modelo não tem acessórios e tem 30 dias de garantia.

Como exemplo trazemos um dos mais populares smartphones da Apple: o iPhone Xs Max. Este modelo, ainda à venda por mais de 1000€ pode ser comprado por cerca de 500 €.

Apple iPhone Xs Max

