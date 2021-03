Serena: A almofada de relaxamento que vai querer

Com a liberdade condicionada por causa da pandemia, é normal passarmos mais tempo sentados. Em teletrabalho, ao final do dia, sente-se o impacto negativo de algumas posições e nada melhor que uns minutos de relaxamento.

Hoje damos a conhecer a Serena, a almofada de massagem que precisa.

Sente alguma tensão no pescoço? Acha que está a precisar de uma massagem? Pois bem, a Prozis tem um interessante produto. Chama-se Serena, e é uma almofada de massagem que vai querer pois combina desempenho e versatilidade para aliviar a tensão de forma eficaz.

Principais especificações

Tensão de entrada: 12 V ⎓ 2,5 A (unidade principal) | 100-240 V ~ 50/60 Hz (adaptador)

Tensão de saída: 12 V ⎓ 2,5 A (adaptador)

Tempo de funcionamento contínuo máximo: 15 min.

Dimensões: 320 (C) x 190 (L) x 90 (A) mm

Comprimento do cabo: 1,8 m

Peso: 1200 g

Nota: Este produto não funciona com uma bateria e tem de estar ligado à corrente para ser utilizado.

Esta almofada tem um design ergonómico e pode ser usada nas mais diferentes partes do corpo. A função de aquecimento permite suavizar os músculos cansados e alivia a fadiga de um dia mais difícil.

Principais características da almofada de relaxamento Serena

Suaviza a rigidez muscular

Alivia a tensão acumulada

Promove a recuperação muscular

Tem função de inversão automática – Os 4 nós massajatórios mudam automaticamente de direção, tal como as mãos de um massagista.

Emite calor tranquilizante (Quando a almofada está ligada, os nós massajatórios ficarão vermelhos para indicar que a função de aquecimento está ativada.)

Forma ergonómica

Simplicidade e segurança (Possui um controlo fácil só com um botão e desliga-se automaticamente após o tempo de uso recomendado – 15 minutos.

Aproveitem a nossa promoção…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta almofada de relaxamento com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Na compra desta almofada, ganhe uma oferta de Pancake (escolha sabor entre: strawberry cheesecake, chocolate chip, bonbom)