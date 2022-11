Promoções 11.11 – Aproveite os descontos em smartphones Cubot

A Cubot juntou-se às celebrações do Dia dos Solteiros com promoções nos seus muitos smartphones. A fabricante é conhecida muito pelos seus smartphones de baixo custo, mas tem também propostas no segmento dos smartphones robustos e ainda alguns modelos de pequenas dimensões.

Venha descobrir o que a Cubot preparou para este 11.11.

Mini Smartphones

O Cubot Pocket 3 tem um ecrã de 4,5" e pesa apenas 135g. O SoC que integra é o Helio G85, tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. A sua bateria é de 3000 mAh, tem NFC e já vem com Android 12.

A câmara principal e única na traseira é de 20 MP e a frontal é de 5 MP. Suporta dois cartões nano SIM em simultâneo e suporta tecnologia como NFC, GPS, Wi-Fi ou Bluetooth.

Está disponível por cerca de 121€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na página do produto.

Da série mini existem também o rugged phones, e o mais recente é o Cubot KingKong Mini 3 que traz finalmente NFC, cada vez mais usado para pagamentos. Mas este smartphone ainda se destaca pelo pequeno ecrã de 4,5" FullHD, e pelo seu processador Helio G85 com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Na traseira tem uma única câmara de 20 MP e na frente, a câmara de selfies é de 4,5".

Sendo este um smartphone robusto, além da estrutura mais resistente a quedas que um smartphone comum, ainda é à prova de água e poeiras, com certificado IP65. A traseira ainda surpreender pelo seu design arrojado e que reflete a luz criando um efeito surpreendente.

A bateria tem capacidade de 3000 mAh, vem com Android 12, Bluetooth 5.0, é dual-SIM LTE e suporta ligações GPS.

Está disponível por cerca de 134€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na página do produto.

O Cubot J10 é um smartphone com Android 11 (edição Go), uma vez que se apresenta apenas com 1GB de RAM. Tem 32 GB de armazenamento interno e cumpre também com o requisito de smartphone com ecrã pequeno, uma vez que se apresenta com um ecrã de apenas 4".

O seu design remete-nos para os modelos com ecrã de 16:9 mais antigos e com margens mais largas. Tem uma câmara na traseira com 5 MP e uma na frente de 2MP. A bateria é de 2350 mAh.

Pode ser adquirido por cerca de apenas 49€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na página do produto.

Rugged smartphones (“todo-o-terreno”)

O modelo KingKong7 é um rugged phone com certificação IP68 e IP69K. Vem equipado com um processador Helio P60 e com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

O ecrã do Cubot KingKong7 é de 6,35" com resolução FullHD+, a bateria tem uma capacidade de 5000 mAh e vem com NFC e com Android 11.

Procura um smartphone a baixo preço? Conheça os Cubot MAX3 e KingKong7Em relação às câmaras, o módulo traseiro é triplo, sendo a câmara principal de 64 MP, a ultra grande angular de 16 MP e a macro de 5MP. A câmara frontal é de 32 MP.

Está disponível por cerca de 167€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na página do produto.

O KingKong 6 vem equipado com um UNISOC Tiger T310, tem 4 GB RAM + 64GB ROM e vem com Android 11. A bateria é de 5000 mAh e o ecrã tem 6,1" com resolução HD. A câmara principal é de 16 MP e a frontal é de 8 MP.

Sendo um smartphone robusto, oferece os níveis de resistência típicos, bem como as certificações IP68 e IP69K. Este modelo ainda se destaca por oferecer NFC.

Está disponível por cerca de 121€ (IVA incluído), com os cupões disponíveis na página do produto.

Também em promoção está o modelo KingKong 5 com um preço de 118€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na página do produto.

Smartphones acessíveis

As especificações contemplam um ecrã de 6,3" com resolução FullHD+, sendo que existe um recorte em lágrima que acomoda a câmara frontal, de 20 MP.

Na traseira, existe um módulo que revela três câmaras e flasLED duplo. O sensor principal desta câmara tem 12 MP, existe uma câmara macro de 5 MP e o terceiro sensor deverá apenas ser um para ajudar na captura de imagens com efeito de profundidade, uma vez que não há indicação concreta.

O processador integrado é um já conhecido Mediatek Helio P22, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Há ainda a possibilidade de alargar este armazenamento com recurso a um cartão microSD até 256 GB.

A bateria é de 4200 mAh e, curiosamente, é removível! O Cubot P50 vem com Bluetooth 5.0, é dual SIM LTE e tem NFC, permitindo assim efetuar pagamentos. Vem também equipado com Android 11.

Está disponível por cerca de 118€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na página do produto.

O Cubot Note 30 é o modelo mais comercial apresentado pela fabricante, dadas as suas características de design. Tal como indicado, é um smartphone de baixo custo, pelo que as especificações correspondem às exigências das gamas de entrada.

Tem ecrã de 6,51" com resolução HD e um processador MediaTek Helio P35. Vai ser lançado com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, podendo este ainda ser expandido por cartão microSD.

Vem equipado com Android 12 de fábrica, sem muitas aplicações instaladas, além das necessárias. A bateria é outro aspeto importante e o Cubot Note 30 tem uma de 4000 mAh. Na traseira existe uma câmara de 20 MP e ainda mais duas que irão auxiliar no momento da captação, mas quando a essas não são dados grandes detalhes. A câmara frontal é de 8 MP.

Está disponível por cerca de 91€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na página do produto.

O Cubot P60 tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, com um processador octa-core, o que irá garantir um desempenho interessante nesta faixa de preços.

A fabricante já apresentou também outros pormenores como o tamanho de ecrã que será de 6,52" com resolução HD+. A bateria terá uma capacidade de 5000 mAh, para uma boa autonomia.

O smartphone Cubot P60 virá também equipado com Android 12 e, tal como noutros modelos, a interface de utilizador não traz aplicações inúteis, vindo apenas com as aplicações básicas e necessárias ao funcionamento inicial.

Há ainda a indicação de que o smartphone terá uma câmara principal de 20 MP e uma frontal, para selfies, de 8 MP (estando colocada um recorte em gota, acima do ecrã.

Está disponível por cerca de 113€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na página do produto.

Estas e outras promoções estão disponíveis na página de promoções 11.11 da Cubot Store.