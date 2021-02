Procura um novo computador? A Chuwi chegou ao mercado europeu

A Chuwi é uma empresa que atua no segmento dos computadores, mini computadores e tablets. Estamos numa fase em que é essencial ter a casa equipada, quer seja para estudar, quer seja para trabalhar. Nesse sentido, os equipamentos Chuwi são acessíveis e estão agora disponíveis oficialmente no mercado europeu.

Conheça algumas das propostas.

Computadores Chuwi já disponíveis no mercado Europeu

Chuwi CoreBook X

O primeiro modelo que destacamos é um computador portátil de 14 polegadas. O Chuwi CoreBook X vem equipado com um processador Intel Core i5-7267U e com uma gráfica Intel Iris Graphics 650. Tem 16 GB de RAM e um SSD de 256 GB.

Tem um ecrã IPS com resolução de 2160 x 1440 píxeis com uma proporção 3:2. O sistema operativo vem pré-instalado e é o Windows 10 Home.

Vem com uma porta USB 3.0, jack de áudio de 3,5mm, uma porta USB Tipo-C, microSD e duas portas internas M.2 2280. Tem Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n dual band. Quanto a dimensões e peso, tem 310 x 229,5 x 20,6 mm e pesa apenas 1,5 kg. A bateria é de grande capacidade, de 46,2 Wh, capaz de uma autonomia de 8 horas de utilização variada.

O computador portátil Chuwi CoreBook X de 14″ com CPU Intel Core i5 está disponível por cerca de 411 €, com envio rápido e gratuito a partir de Espanha.

Chuwi CoreBook X

Chuwi CoreBook Pro

O modelo Chuwi CoreBook Pro tem um processador um pouco mais modesto que o modelo X. Deste vez, integra um CPU Intel Core i3-6157U e uma placa gráfica Intel Iris Graphics 550. Além disso, tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

O ecrã é de 13″ também com tecnologia IPS, com uma resolução de 2160 x 1440 píxeis com proporção de 3:2. O computador tem 289 x 219 x 17,75 mm e pesa 1,34 kg.

Tem uma porta USB 3.0 e outra USB Tipo-C, jack de áudio de 3,5mm e microSD. Tem Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n dual band. Por fim, vem com Windows 10 Home e a bateria tem também uma capacidade de 46,2 Wh, suficiente para uma autonomia de 8 horas.

O portátil Chuwi CoreBook Pro de 13″ com CPU Intel Core i3 está disponível por cerca de 362€.

Chuwi CoreBook Pro

Chuwi GeminiBook Pro

Uma outra proposta no segmento de computadores portáteis é o Chuwi GeminiBook Pro. Este modelo com Windows 10 tem ecrã de 14 polegadas e uma resolução também de 2160 x 1440 píxeis, com uma proporção de 3:2.

O processador é um Intel Gemini Lake J4125 e tem uma gráfica Intel UHD Graphics 600. Oferece 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB.

A estrutura integralmente em metal tem como dimensões 310 x 229,5 x 20,6 mm e pesa cerca de 1,5kg. Tem uma porta USB 3.0 e outra USB Tipo-C, jack de áudio de 3,5mm e slot para cartões.

O GeminiBook Pro de 14” com CPU Intel GemiLake e ecrã de resolução 2K, tem um preço de 329€.

GeminiBook Pro

Mini PC CoreBook Box

O modelo CoreBook Box é um mini PC equipado com um processador Intel core i3 e com uma gráfica Intel UHD Graphics e ainda com 12 GB + 256 GB. Oferece suporte para Windows 10 Home e permite reprodução de imagem a 4K a 60Hz.

Esta caixa tem apenas 173 x 158 x 73 mm e pesa cerca de 900g. Tem 2 portas USB 3.0, duas portas USB 2.0 e também duas ligações Ethernet Gigabit. Além disso, tem uma porta para microfone e outra para headphones e duas portas HDMI.

O mini PC CoreBox Pro, com CPU 10th gen Intel Core i3, está disponível por apenas 320€, também com envio gratuito a partir de Espanha.

Chuwi CoreBox Pro

Mini PC LarkBox

O mini PC LarkBox é uma proposta mais modesta equipada com processador Intel Celeron J4115 e gráfica Intel UHD Graphics 600. Oferece 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Trata-se também de um computador com suporte para Windows 10 e Linux, bastante pequeno 61 x 61 x 43 mm e que pesa 127g. Tem duas portas USB 3.0, jack de áudio de 3,5mm, outra porta USB 2.0 e ainda uma USB Tipo-C e, por fim, um leitor de cartões microSD.

Finalmente, o mini PC LarkBox com CPU Intel Celeron está disponível por 197€.

Chuwi CoreBox Pro