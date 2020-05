Pix-E: O projetor portátil da Prozis que cabe num bolso

Quando se fala em projetores, a nossa ideia vai certamente para aqueles equipamentos grandes, que estão nas salas de aula ou dos auditórios. E se lhe dissermos que pode hoje em dia há projetores portáteis “minúsculos”?

Hoje damos a conhecer o Pix-E, o minúsculo projetor da Prozis, mas que tem um conjunto de características muito interessantes e poderosas.

É do tamanho de um iPhone 11 e com um peso muito idêntico. Chama-se Pix-E e é um novo produto da Prozis. Devido ao facto de ser muito pequeno, este projeto pode-nos acompanhar para todo o lado.

A sua utilização pode ser para os mais diversos cenários. Podemos usá-lo para entretenimento (ver filmes, por exemplo), para jogos, para aulas, reuniões, etc.

Alguns cenários de utilização do Pix-E

Aulas

Festas de aniversário

Noites de cinema em casa

Reuniões de negócio

Aulas de ginásio

karaoke

reuniões

etc, etc, etc

Apesar do seu tamanho reduzido, este projetor da Prozis projeta imagens até 120 polegadas (diagonal) e tem uma bateria integrada que dura até 2 horas.

De referir também que este equipamento pode ser alimentado por um power bank e o próprio equipamento pode funcionar como power bank de 5000 mAh e, desta forma projetar imagens e carregar outros dispositivos eletrónicos em simultâneo.

Características espetaculares do Pix-E

Este equipamento é uma “caixa de surpresas” pois tem tudo e mais alguma coisa. Podemos facilmente ligar o nosso telemóvel, tablet ou computador sem a necessidade de usar qualquer tipo de fio.

O Pix-E traz suporte para os mais diversos tipos de conectividade: Wireless, HDMI, USB, bluetooth,. É possível realizar streaming de conteúdos a partir de dispositivos USB de memória flash (pen drives) e cartões de memória MicroSD.

Especificações técnicas

Luminosidade da lâmpada LED: 50 ANSI lúmenes

Tamanho de projeção: 30 – 120 polegadas

Bateria: 5000 mAh

Tempo contínuo de projeção: até 2 horas

Resolução: WVGA 854 x 480 (16:9)

Vida útil da lâmpada LED: até 20000 horas (foco padrão)

Tempo de carregamento da bateria: 3 – 4 horas

Potência: 5 W

Sistema de som integrado

A acompanhar este equipamento, na caixa vem ainda um tripé, um comando, manual de utilização e cabo HDMI e um adaptador/carregador CA.

Mas há mais…

Como referimos, este pequeno equipamento tem muitas funcionalidades e suporta várias tecnologias como, por exemplo, EShare, AirPlay e MiraCast. Isso significa que facilmente podemos partilhar conteúdos de um Android, iOS ou Windows. O Pix-E da Prozis vem com o sistema operativo Android 7.1.2 e até traz apps nativas como o Netflix e o YouTube.

Sendo um Android, está também disponível a loja de aplicações, por onde pode instalar outras apps e muitas outras ferramentas do sistema.

Em resumo…

Este é um equipamento muito interessante, repleto de funcionalidades e com uma qualidade fantástica. É muito simples de usar (e rápido, uma vez que não são necessários cabos) e é muito fácil de transportar.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir o Pix-E, o miniprojetor portátil da Prozis com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.