O seu primeiro ecrã de desenho à medida das suas necessidades

Ter uma boa ferramenta de desenho torna o trabalho e criatividade de um designer mais eficientes e agradáveis. Contudo, dependendo das necessidades, existem alguns aspetos a ter em consideração ao procurar o melhor dispositivo de desenho.

Existem, portanto, três fatores principais a ter em conta: área de desenho disponível, objetivo e tamanho geral. Tomemos como exemplo os dispositivos XPPen, criados para o efeito.

Grande área de desenho - a melhor escolha para profissionais

Uma grande área de desenho permite que o utilizador crie livremente no ecrã. Um dos exemplos é o XPPen Artist 24 Pro que oferece um ecrã QHD de 23,8 polegadas para proporcionar imagens maiores, mais brilhantes e mais nítidas.

Há também o XPPen Artist 22R Pro de 21,5" com resolução de 1080P e o XPPen Artist 22 (2ª geração), com uma ecrã de de 21,5 polegadas (1080P), duas boas escolhas para quem necessita de uma área de desenho ativa maior, ideais para profissionais.

Botões de atalho - a melhor escolha para desenhar sem esforço

Para iniciantes, estas folhas digitais poderão não ser muito intuitivas, principalmente para quem está apenas habituado ao lápis e papel. Duas opções interessantes para iniciantes são os Artist 15.6 Pro e Artist 13.3 Pro.

Oferecem 8 botões de atalho personalizáveis e ainda um mostrador vermelho, além de que as dimensões são bastantes generosas para desenhar e para levar para todo o lado.

Portabilidade - a melhor escolha para artistas em movimento

No entanto, para quem procura uma real portabilidade, existem modelos ainda mais pequenos que não deixam o seu trabalho por fazer. São eles o XPPen Artist 12 (2ª geração) com ecrã totalmente laminado de 11,9 polegadas ou o Artist 13 (2ª geração) de 13,3 polegadas.

Ambos são compactos e portáteis, para levar sempre na mala e desenhar no café, no comboio, no parque... ou em qualquer lado onde lhe surja a criatividade.

Todos estes ecrãs de desenho estão disponíveis com descontos Black Friday até 50%, e é a melhor altura para encontrar o ecrã ideal para si ao melhor preço.

XPPen | Black Friday