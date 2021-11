Tyrannophone: o iPhone 13 Pro que traz um dente verdadeiro de dinossauro

Sim, leu bem o título. Hoje vamos conhecer melhor mais uma criação excêntrica da Caviar, conhecida pela elaboração de edições limitadas e luxuosas (e caras!) de produtos populares e desejados pelos consumidores, como a PlayStation 5 e o iPhone 12 Pro.

O mais recente alvo foi o novo iPhone 13 Pro e o destaque vai para o facto desta versão extravagante trazer consigo nada menos do que um fragmento de dente de dinossauro verdadeiro. Vamos conhecer melhor esta autêntica raridade designada Tyrannophone.

Tyrannophone: o iPhone 13 Pro com um dente de dinossauro

Quando achamos que a Caviar não consegue ser mais excêntrica, eis que surge o Tyrannophone. Trata-se de uma edição bastante limitada do novo iPhone 13 Pro da Apple que traz consigo um fragmento de um dente verdadeiro de dinossauro.

Depois de peças como uma PlayStation 5 com 20 kg de ouro por 900 mil dólares ou um iPhone 12 Pro por 10.000 dólares, a empresa de produtos de luxo mostra que talvez nem o céu seja o limite.

Assim, o Tyrannophone foi criado como uma homenagem ao Tyrannosaurus, o dinossauro mais famoso do mundo. Na parte traseira, este modelo conta com a imagem da cabeça do dinossauro em género de escultura saliente em 3D feita em titânio e revestida em aço com deposição física a valor (PVD) preto.

O olho do T-Rex é uma pedra de âmbar real. Mas o grande destaque é um dos dentes da imagem do animal uma vez que nele consta um fragmento verdadeiro de um dente de um tiranossauro real. De acordo com a Caviar, a peça foi retirada de um fóssil com 80 milhões de anos.

Já do lado de dentro, este é um iPhone 13 Pro normal como outro qualquer, não tendo sofrido nenhuma alteração.

O Tyrannophone é uma edição extremamente limitada pois apenas foram produzidas 7 unidades deste equipamento. E todos os exemplares contam com uma inscrição na zona lateral a indicar o número da edição limitada do modelo.

Como deve imaginar, caso queira ter um destes telefones, terá que ser pouco sovina, uma vez que cada modelo do Tyrannophone custa 8.610 dólares (~7.524 euros). Esta edição está também disponível na versão iPhone 13 Pro Max e o valor já sobe para 9.150 dólares (~8.000 euros).