Stock do iPhone 16 muito abaixo do costume… E pode piorar nos próximos meses

Se não garantiu o seu iPhone 16 no dia em que começaram as pré-encomendas, é possível que já tenha sofrido grandes atrasos na tentativa de o adquirir. O lançamento dos mais recentes smartphones da Apple tem sido marcado por uma disponibilidade invulgarmente limitada, uma situação que não se via há algum tempo com produtos tão procurados.

Qual a razão para esta escassez?

As encomendas online através do site da Apple apresentam atrasos de semanas no envio, um problema que está a ser relatado em toda a Europa e que afeta todas as cores e configurações da linha iPhone 16.

Ainda não é claro se a Apple lançou um número muito restrito de unidades ou se o lançamento foi um sucesso esmagador. Nos últimos anos, a disponibilidade normalmente estabiliza pouco depois do lançamento, mas desta vez, mesmo mais de uma semana depois, a oferta é extremamente reduzida.

De facto, há bastantes utilizadores a queixarem-se de que não encontram os smartphones "em lado nenhum". A maioria dos modelos está completamente indisponível, com apenas algumas das opções de armazenamento mais elevadas (1 TB) ainda em stock.

Se não tiver feito uma encomenda antecipada, obter um iPhone 16 neste momento com levantamento imediato é praticamente impossível.

Agravamento na entrega dos iPhones 16

Embora a causa exata da escassez seja desconhecida, a situação pode estar prestes a piorar. Recentemente, a 28 de setembro, deflagrou um incêndio numa fábrica indiana responsável pelo fornecimento de peças cruciais para o iPhone 16. Felizmente, não houve feridos graves e o incêndio chegou apenas a uma parte das instalações. No entanto, é incerto se a produção será retomada como habitualmente antes do final do mês.

Embora seja demasiado cedo para associar diretamente os atuais problemas de stock a este incidente, é possível que a Apple já tenha ajustado a sua estratégia de vendas em antecipação de problemas de abastecimento mais graves nas próximas semanas. Ao limitar a disponibilidade em vários países, a Apple pode estar a preparar-se para uma escassez prolongada.

A disponibilidade de iPhones está cada vez mais ligada à Índia, um país com os seus próprios desafios. Embora a Índia esteja a tornar-se rapidamente um centro de produção global, não dispõe de algumas das medidas de segurança estabelecidas e dos processos simplificados da China, que há muito é uma potência tecnológica.

O forte investimento da Apple na Índia pode expor a empresa a situações mais imprevisíveis, como o recente incêndio.

