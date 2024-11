Problemas de bateria no seu iPhone? Pode ser culpa desta aplicação…

A bateria do seu iPhone não dura o dia todo? Talvez deva considerar quais as aplicações que estão a consumi-la. Um dos principais culpados, utilizado por milhões de pessoas, é nada mais nada menos do que o Spotify. Esta app de streaming de música não é apenas adorada pelo seu vasto catálogo de música; é também conhecida por ser altamente ineficiente.

Um estudo realizado pela Nationwide Vehicle Contracts avaliou 100 das aplicações mais utilizadas, examinando fatores como o consumo de energia e a utilização de dados. Entre os principais serviços, o Spotify surgiu como um dos piores infratores em termos de utilização da bateria.

As conclusões aplicam-se tanto a utilizadores de iPhone como de Android, uma vez que as aplicações da Play Store da Google foram incluídas na investigação.

Embora seja compreensível que o streaming de música seja geralmente uma atividade que consome muita bateria, a utilização de energia do Spotify é notoriamente elevada, especialmente em comparação com outras aplicações de música. Além disso, consome mais bateria do que até mesmo o Instagram.

Comparação entre o Spotify e outras apps no iPhone

Na classificação do estudo, o Spotify ficou em segundo lugar no consumo de bateria entre as aplicações de áudio. A única app com classificação pior foi o Audiomack, um serviço de streaming menos conhecido.

De acordo com o relatório, o Spotify teve 15 pontos na escala de consumo de bateria. Embora essa pontuação por si só possa não significar muito, torna-se impressionante em comparação com os concorrentes. Por exemplo, o Apple Music obteve 11 pontos, tal como o YouTube Music, o Trebel e o Pandora, enquanto o SoundCloud obteve 12 pontos e o iTunes 13.

Isto significa que o Spotify consome mais energia do que outros grandes serviços de streaming de música, mesmo quando efetua tarefas semelhantes. Embora o relatório não quantifique exatamente quantas horas de duração extra da bateria outras aplicações podem proporcionar, é evidente que a gestão de energia do Spotify é deficiente.

Acesso a dados: mais um ponto contra a plataforma

Para além do consumo de bateria, o Spotify também se destaca pela quantidade de dados a que acede no seu dispositivo. De acordo com o estudo, o Spotify precisa de aceder a 54% dos dados do iPhone para funcionar, o que o coloca em segundo lugar entre as aplicações de áudio nesta categoria.

Este nível de acesso aos dados é significativamente superior ao do Apple Music e do YouTube Music, que requerem acesso a apenas 39% dos dados do utilizador.

Se a duração da bateria e o acesso aos dados são prioridades para si, pode haver melhores opções do que o Spotify. Embora continue a ser um dos serviços de streaming de música mais populares, a sua ineficiência energética e o elevado acesso a dados podem ser desvantagens que vale a pena considerar.

