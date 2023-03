Huawei: grandes descontos disponíveis em wearables e networking

O evento promocional 328 de aniversário do AliExpress está cada vez mais popular, e a Huawei também se junta a esta celebração com grandes ofertas, desta vez destinadas aos nossos leitores brasileiros.

Huawei Band 7

A Huawei Band 7 tem ecrã AMOLED de 1,47" e oferece braceletes em silicone macio nas cores Verde, Vermelho, Preto Grafite e Rosa. Os sensores que integra são acelerómetro, giroscópico e sensor ótico de frequência cardíaca. É compatível com Android 6.0 e superior e com iOS 9.0 ou superior.

Apresenta resistência a água 5ATM, sendo indicado para desportos como natação. Tem Bluetooth 5.0 e uma autonomia que pode ir até aos 14 dias de utilização.

A smartband Huawei Band 7 está disponível por apenas R$199. Os portes são gratuitos.

Huawei Watch Fit 2

O Huawei Watch Fit 2 vem com um ecrã retangular com cantos arredondados de 1.74 polegadas. Conta com uma coluna, permitindo atender e efetuar chamadas por Bluetooth sem que seja necessário pegar no smartphone.

O Huawei Watch Fit 2 disponibiliza uma escolha única de cores, podendo os utilizadores optar por uma bracelete em silicone macio e confortável, couro elegante, ou pela estilosa bracelete Milanesa.

Permite adicionar contactos frequentemente utilizados na aplicação Huawei Saúde, para facilitar as conversas com as pessoas mais importantes. E se os utilizadores não puderem responder a uma chamada, podem agora enviar uma mensagem personalizada com um único toque.

Vem com GPS, tem modo Sports Field permite monitorizar os quilómetros e o ritmo da corrida e o smart living oferece novas funcionalidades para facilitar a gestão do exercício físico e a monitorização da saúde 24 horas por dia.

O smartwatch Huawei Watch Fit 2 tem um preço promocional de apenas R$522, utilizando os descontos disponíveis na página do produto. Portes gratuitos.

FreeBuds 5i

Os Huawei FreeBuds 5i são uns earbuds com estilo elegante e que oferecem até 28 horas de autonomia, com recurso à caixa de carregamento.

Estes earbuds oferece cancelamento ativo de ruído com a promessa de cancelar até 42dB, com modos diferentes que se adaptam a vários ambientes. Para quem já tem dispositivos Huawei, estes permitem uma dupla ligação inteligente, o que é mais uma vantagem.

O encaixe na orelha tem diferentes adaptadores e são à prova de água a poeiras com certificado IP54.

Os earbuds Huawei FreeBuds 5i têm um preço de R$293, utilizando os cupões disponíveis na página do produto. Também neste caso, o envio é gratuito.

Veja estas e outras oportunidades na página Promoção 328 da Huawei, Descontos incríveis, Surpresas ilimitadas. As promoções decorrem até ao próximo dia 27 de março.