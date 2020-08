Receita da Nvidia cresce 50% em GPUs para jogos e Inteligência Artificial

No mundo gaming há algumas marcas de componentes que se destacam mais do que outras. A Nvidia é um desses exemplos e cada vez mais tem conseguido estabelecer um caminho sólido num mercado tão competitivo.

A marca norte-americana tem tido várias razões para festejar. E recentemente viu a sua receitar crescer 50% em GPUs para jogos e Inteligência Artificial.

Nvidia cresce cada vez mais no mercado

Parece que a pandemia não teve um impacto negativo nalgumas marcas, como é o caso da empresa de tecnologia Nvidia.

De acordo com as informações, no segundo trimestre fiscal de 2020 a Nvidia registou uma receita na ordem dos 3,87 mil milhões de dólares, ou seja cerca de 3,28 mil milhões de euros. Este valor é assim 50% superior ao obtido pela marca no mesmo período de 2019.

A razão para estes surpreendentes resultados deve-se ao aumento da compra de GPUs para jogos e para Inteligência Artificial.

Possivelmente uma parte desta realidade se justifique com o confinamento. Daí, como grande parte da população mundial foi obrigada e ficar por casa, muitos foram aqueles que viram no mundo dos jogos uma forma divertida de passar o tempo.

E o segmento dos jogos por si só contribuiu com 1,65 mil milhões de dólares (1,40 mil milhões de euros) à Nvidia, o que significa um aumento de 26% comparativamente ao ano passado.

A receita obtida no hardware para datacenters, onde mais se usam GPUs para IA, registou 1,75 mil milhões de dólares, perto de 1,50 mil milhões de euros.

Receita superior as expetativas dos analistas

Mas estes valores já vinham, ao longo do tempo, a dar sinais de si, pois a empresa encontrava-se num bom momento. No primeiro trimestre do ano a Nvidia consegui uma receita de 3,08 mil milhões de dólares (~2,61 mil milhões de euros). Já pelos cálculos dos analistas de mercado, esperava-se que a empresa apresentasse uma receita de 3,65 mil milhões de dólares no segundo trimestre. No entanto, a realidade superou, e bem, as expetativas.

Por sua vez, o lucro líquido obtido de abril a junho de 2020 foi de 622 milhões de dólares, aproximadamente 530 milhões de euros.

Mas a pandemia trouxe prejuízo nalgumas áreas…

Contudo, apesar de haver motivos para celebrar, nem tudo são rosas. Algumas áreas de atuação da Nvidia também sofreram na pele as consequências da pandemia, como por exemplo o segmento das tecnologias para veículos.

De qualquer forma, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse numa teleconferência com os analistas que acredita num segundo semestre ainda mais interessante para a empresa.

O executivo entende que a pandemia veio aumentar a procura por jogos, mas isso não irá diminuir nos próximos meses. Huang referiu ainda que o Nintendo Switch (que é equipado com chips da Nvidia) está quase a superar o Super Nintendo em popularidade.

Leia também: