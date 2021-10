Raspberry Pi 4 sofre aumento de preço devido à escassez de chips

Embora se definam alguns prazos, a verdade é que não se vê um fim à vista concreto para a escassez de chips. Este é um problema que se arrasta há vários longos meses e que tem promovido várias dificuldades de entrega de equipamentos em diferentes segmentos.

Mais recentemente foi o Raspberry Pi 4 o afetado pelo problema de escassez de componentes e, como tal, a empresa viu-se obrigada a aumentar o preço destes mini computadores.

Tal como já referimos por diversas vezes, a pandemia da COVID-19 levou ao encerramento e diminuição da produção por parte do setor industrial. Mas, por outro lado, o confinamento aumentou a necessidade e procura de equipamentos tecnológicos, como computadores, smartphones, tablets, câmaras, impressoras, entre outros. Em suma, aumentou significativamente a procura ao mesmo tempo que diminuía drasticamente a oferta. E este panorama levou então à escassez de componentes.

Raspberry Pi 4 fica mais caro devido à escassez de chips

O Raspberry Pi é um popular mini computador criado pela Raspberry Pi Foundation. Mas também este pequeno equipamento está a sofrer na pele as consequências da escassez de chips que assola a indústria tecnológica.

Como tal, apesar de querer manter este produto a valores acessíveis aos consumidores, a empresa tomou agora a decisão de aumentar os preços do Raspberry Pi 4 de 2 GB devido à falta de componentes. O aumento foi de 10 dólares, mas a empresa garante que se trata de um ajuste temporário. E para esclarecer os seus clientes dos motivos para o aumento de preço do Raspberry Pi 4, Eben Upson, CEO da empresa, publicou um longo texto com essa mesma explicação.

De acordo com o executivo "na Raspberry Pi não somos imunes [à escassez de chips]". Upton refere que a empresa produziu cerca de 7 milhões de dispositivos Raspberry Pi no ano de 2020. No entanto, essa mesma quantidade já foi atingida nesta ano, ainda sem o mesmo ter terminado.

A procura pelo mini computador aumentou, no entanto a capacidade de produção não consegue dar resposta aos pedidos, exatamente por causa da falta de componentes. Consequentemente, muitos equipamentos ficaram com stock limitado, como por exemplo o Raspberry Pi Zero e a versão de 2 GB do Raspberry Pi 4.

Desta forma, o Raspberry Pi 4 de 2 GB sofreu agora um aumento de 10 dólares, passando a custar de 35 para 45 dólares.

Produção do Raspberry Pi 4 de 1 GB foi retomada

Para além desta decisão, a empresa também anunciou que vai retomar a produção do Raspberry Pi 4 de 1 GB, que foi substituído em fevereiro pela versão de 2 GB. Esta versão vai manter então o preço de 35 dólares.

Outra novidade é que o Raspberry Pi 3B+ ficará em standby. E para quem necessite deste equipamento, a empresa recomenda a aquisição do Raspberry Pi 4 de 1 GB, uma vez que ambos os modelos contam com o mesmo chipset para ligação sem fios.

Para quem ficou desanimado com estas medidas, relembramos que a empresa promete que se trata de um aumento de preço temporário. E que o mesmo deverá retomar a valores normais assim que a escassez de chips diminua.