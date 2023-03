Raja Koduri, diretor do segmento gráfico, anuncia a sua saída da Intel

Mesmo com tantos anos no mercado, a Intel continua a ser uma das fabricantes mais importantes do mundo tecnológico. E apesar de o seu ponto forte ser o setor dos processadores, a empresa também tem apostado recentemente na gama das placas gráficas, com os modelos Arc Alchemist. Mas Raja Koduri, diretor do segmento gráfico da Intel, anunciou agora a sua saída da empresa.

Raja Koduri anuncia a sua saída da Intel

Embora conheçamos as marcas, nem sempre conhecemos as caras que estão por detrás dos produtos que idealizamos ou que temos nas nossas máquinas. É o caso de Raja M. Koduri que é o atual vice-presidente executivo e diretor de gráficos da Intel. Raja é o responsável por vários produtos e estratégias da empresa californiana, mas infelizmente, sem que nada fizesse prever, o executivo anunciou a sua saída da fabricante norte-americana.

Possivelmente, para os mais atentos, esta decisão não é uma surpresa inesperada, pois a mesma acontece apenas 3 meses depois que a Intel anunciou uma divisão no seu segmento de placas gráficas, o que acabou por diminuiur os poderes de Raja Koduri. Desta forma, a Intel fica então assim sem o seu vice-presidente executivo, cuja saída acontecerá até ao final deste mês de março, e sofre uma falha no setor gráfico,

O anúncio foi primeiramente feito pelo CEO Pat Galsinger através da sua conta oficial da rede social Twitter, cuja publicação foi depois retweetada por Raja Koduri.

De acordo com os detalhes, o abandono da empresa, depois de 5 anos de contrato, acontece porque Raja Koduri pretende criar a sua própria empresa de software ligada à inteligência artificial. Para já ainda não se sabe quem irá substituir o executivo e assumir as suas funções na empresa.