Recentemente as duas grandes fabricantes de placas gráficas apresentaram ao mundo o suas novas gamas de produtos. A primeira foi então a Nvidia que no início de setembro anunciou as suas potentes GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090. Já no final de outubro, foi a vez da AMD revelar as suas novas GPUs, Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT.

Depois destas novidades, o mercado das gráficas ficou ainda mais competitivo. Neste sentido, na nossa questão desta semana queremos então saber qual é para si a melhor fabricante de chips gráficos.

Qual é para si a melhor fabricante de chips gráficos?

Depois que a Nvidia e a AMD apresentaram as suas novas placas gráficas, os gamers viram-se perante uma complicada tarefa para escolher qual o melhor equipamento para responder às suas necessidades e, claro está, que esteja de acordo com a sua carteira.

Vamos recordar um pouco sobre cada uma das placas apresentadas por estas duas fabricantes.

Nvidia GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090

A Nvidia anunciou oficialmente a segunda geração da sua gama GPUs GeForce RTX Series 30. Foram assim apresentadas as potentes placas gráficas RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070, com arquitetura Ampere e prometem um desempenho superior ao conseguido pela geração anterior.

De acordo com a Nvidia, as novas placas gráficas são capazes de oferecer até 2x o desempenho e 1,9x a eficiência energética comparativamente à geração anterior baseada em Turing.

Especificações da gama RTX 30 da Nvidia:

a GeForce RTX 3080 foi lançada a 17 de setembro por 699 dólares (~592 euros). É 2x mais rápida do que a RTX 2080. Traz 10 GB de memória GDDR6X e é capaz de correr jogos com resolução 4K a 60 fps.

foi lançada a 17 de setembro por 699 dólares (~592 euros). É 2x mais rápida do que a RTX 2080. Traz 10 GB de memória GDDR6X e é capaz de correr jogos com resolução 4K a 60 fps. já a GeForce RTX 3090 foi lançada a 24 de setembro por 1.499 dólares (~1.270 euros), sendo conhecida como “BFGPU” – Big Ferocious GPU. Traz um silenciador e 24 GB de memória GDDR6X, o que lhe permite lidar assim com os algoritmos de IA mais complexos. Esta placa promete ser 50% mais rápida do que a Titan RTX e é capaz de correr jogos 8K a 60 fps.

foi lançada a 24 de setembro por 1.499 dólares (~1.270 euros), sendo conhecida como “BFGPU” – Big Ferocious GPU. Traz um silenciador e 24 GB de memória GDDR6X, o que lhe permite lidar assim com os algoritmos de IA mais complexos. Esta placa promete ser 50% mais rápida do que a Titan RTX e é capaz de correr jogos 8K a 60 fps. Por fim, a GeForce RTX 3070 chegou em outubro por 499 dólares (~422 euros). Será mais rápida do que a RTX 2080 por menos de metade do preço, e ainda 60% mais rápida do que a RTX 2070. Vem equipada com 8GB de memória GDDR6 e consegue correr jogos com resoluções 4K e 1440p.

AMD Radeon RX 6800, RX 6800 XT e 6900 XT

As novas placas gráficas da AMD RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT vão ser concorrentes à altura dos equipamentos da Nvidia.

Especificações da s novas GPUs da AMD

RX 6800

É a mais básica de todas e utiliza um GPU Navi 21 XL. Vai competir com o modelo básico da Nvidia, a GeForce RTX 3070 ou também com a RTX 2080 Ti. Vem equipada com 60 unidades de computação, um base clock de 1815 MHz, um boost clock de 1205 MHz, 16,17 teraflops e 16 GB de memória GDDR6. Consome 250 watts de potência, o que é menos 10 do que a RTX 2080 Tu Founders Edition da Nvidia. A RX 6800 custará 579 dólares (~493 euros) e ficará disponível no dia 18 de novembro.

RX 6800 XT

Traz um GPU mais potente, o Navi 21 XT e poderá ser uma concorrente direta da RTX 3080. Ao nível da memória, a gráfica traz 16 GB GDDR6 e promete ser capaz de superar a RTX 3080 em vários jogos de computador, quer na resolução 4k ou 1440p, conseguindo ainda um menor consumo energético. Traz um base clock de 2015 MHz, boost clock de 2250 MHz, 20,74 teraflops de desempenho e ainda 72 unidades de computação. O preço desta placa será de 649 dólares (~553 euros) e também ficará disponível no dia 18 de novembro.

RX 6900 XT

Topo de gama alimentada pelo GPU Navi 21 XTX, que é assim o mais poderoso da AMD. Esta placa será então a que vai jogar no mesmo campeonato de elite da RTX 3090 da Nvidia. Traz consigo uma 16 GB de memória GDDR6 e consegue um poderoso desempenho, mas com menos energia, a um valor bem mais baixo do que a RTX 3090.Vem com 80 unidades de computação, conta com 23,04 teraflops, mas o base clock mantém-se nos 2015 MHz, podendo aumentar para os 2250 MHz. A RX 6900 XT vai custar 999 dólares (~851 euros) e chegará ao mercado a 8 de dezembro.

Todos os três modelos são baseados na arquitetura RDNA 2, a mais recente tecnologia da AMD, que, por conseguinte, também é encontrada na PlayStation 5 e na Xbox Series X. Trazem ainda um tradicional design de slot 2,5, com conexões PCIe e um sistema triplo de ventilação para refrigerar as placas.

Desta forma, na nossa questão desta semana gostaríamos de saber qual é para si a melhor fabricante de chips gráficos.

Qual é a melhor fabricante de chips gráficos?



