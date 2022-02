Placa gráfica Nvidia GH100 poderá trazer mais de 140.000 milhões de transístores

A Nvidia é a verdadeira rainha do mercado dos chips gráficos, oferecendo poderosos modelos para as mais variadas necessidades que vão desde o consumidor doméstico aos data centers.

No que respeita àqueles últimos, a fabricante norte-americana tem preparada para breve a sua placa gráfica Nvidia GH100 que fará parte da linha "Hopper". E de acordo com as mais recentes informações, este equipamento poderá trazer nada menos do que 140.000 milhões de transístores.

Naturalmente o consumidor comum foca-se sobretudo nas placas gráficas dedicadas ao seu segmento. No entanto há também uma curiosidade crescente por parte dos utilizadores em conhecer 'o estado da arte' dos equipamentos mais poderosos, direcionados para servidores/data centers.

Nvidia GH100 deverá trazer 140.000 milhões de transístores

Como tal, adensam-se os rumores sobre a próxima placa gráfica profissional Nvidia GH100, que vai integrar na gama "Hopper", desenvolvida para data centers. E segundo os novos dados agora revelados, este monstro gráfico poderá trazer consigo mais de 140.000 milhões de transístores. Caso se comprove, então este valor será praticamente o triplo dos transístores do seu antecessor, de 54,2 mil milhões.

Vários meios de comunicação referem que estes dados até fazem sentido, uma vez que anteriormente foi revelado que a dimensão do chip seria de cerca de 1000mm². Ou seja, será significativamente maior do que o atual chip Ampere topo de gama, o Nvidia GA100, que tem um tamanho de 826mm². Como tal, este será então o maior chip gráfico fabricado até agora.

Há também detalhes que reforçam que esta gráfica Nvidia GH100 será fabricada no processo de fabrico da taiwanesa TSMC. Já no que respeita à potência, estima-se que a poderosa placa conte com um consumo energético de 1.000W.

Mas ainda muito há para descobrir sobre este equipamento, nomeadamente no que respeita ao arrefecimento, pois um chip destes não deve ser nada frio.