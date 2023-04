Nvidia confirma que a GeForce 4070 vai custar 599 dólares e consumir 186W

Estamos quase a receber novos modelos de placas gráficas da nova geração RTX 40 da Nvidia. Um dos modelos mais aguardados é a intermédia GeForce RTX 4070 e, de acordo com as informações oficiais, esta GPU vai chegar ao mercado por 599 dólares e conta com um consumo energético de 186W. Mas vamos então saber mais pormenores.

GeForce RTX 4070 vai chegar por 599 dólares

Já muitas linhas foram escritas sobre a próxima placa gráfica GeForce RTX 4070 da Nvidia. Este é um modelo pelo qual os utilizadores, em especial os jogadores, esperam ansiosamente, pois assim poderão ter um equipamento poderoso de última geração, mas a um preço significativamente mais baixo que os exemplares topo de gama.

De acordo com as últimas informações avançadas pelo canal de hardware VideoCardz, a Nvidia já confirmou oficialmente, através de um diapositivo, alguns dos mais aguardados pormenores sobre a RTX 4070. Assim, os detalhes indicam que o preço final desta placa gráfica será então de 599 dólares, um valor mais baixo do que os 749 dólares que os últimos rumores indicavam.

Outros dados indicam que a GPU vai trazer o chip gráfico AD104 e, embora não seja revelado o número de núcleos CUDA, sabe-se que terá 36 MB de cache L2, o que é superior aos 4 MB das RTX 3070 e RTX 3070 Ti da geração anterior, mas menos do que os 48 MB da RTX 4070 Ti da mesma gama.

A gráfica da Nvidia trará uma capacidade de 12 GB de memória GDDR6X com uma interface de memória de 192 bits com clock de 21 Gbps. Já no que respeita ao consumo energético, as informações da fabricante indicam que a GeForce RTX vai consumir 186W, menos do que os 240W da RTX 3070 Ti e do que os 215W da RTX 3070.

Já falta pouco para que a Nvidia lance finalmente e oficialmente esta placa gráfica e nós cá estaremos para acompanhar o anúncio e trazer-vos todos os detalhes.