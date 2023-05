Crise nos chips: preço das gráficas RTX 4080 e RX 7900 XT cai em mais de 22% na China

Temos assistido a notícias constantes que nos mostram que os equipamentos tecnológicos têm reduzido o seu preço como forma de estimular as vendas, que atualmente estão mais fracas do que o esperado. Agora, pelo menos na China, já se podem encontrar as poderosas placas gráficas GeForce RTX 4080 da Nvidia e a Radeon RX 7900 XT da AMD a um preço 22% e 26% mais baixo, respetivamente, no país asiático.

As placas gráficas da última geração chegaram ao mercado a valores bastante altos comparativamente a lançamentos de gerações anteriores. Claro que o objetivo é sempre melhorar os equipamentos e isso revela-se no preço, no entanto também leva a que os consumidores pensem duas vezes antes de comprarem GPUs avançadas que custam mais do que as suas possibilidades económicas.

Face a este panorama, muitas fabricantes têm repensado o valor das gráficas e já são várias as notícias de equipamentos à venda com um preço abaixo do inicialmente recomendado pelas marcas.

China reduz o preço das GPUs RTX 4080 e RX 7900 XT

De acordo com as notícias que nos chegam da China, neste país já podemos ver algumas alterações significativas aos preços de algumas placas gráficas, nomeadamente nas poderosas e rivais GeForce RTX 4080 da Nvidia e Radeon RX 7900 XT da AMD. E espera-se que esta redução seja também implementada noutros mercados em breve, como o norte-americano e o europeu.

Através dos dados revelados pela chinesa Baidu, e que pode ver na tabela acima, a AMD Radeon RX 7900 XT já se encontra à venda por um valor 25,7% mais baixo do que o recomendado, enquanto que o preço da versão mais poderosa, a Radeon RX 7900 XTX baixou em 12,8%. Por sua vez, e para conseguir manter a concorrência, a Nvidia GeForce RTX 4080 também sofreu uma queda e está 22,1% mais barata no país asiático e a topo de gama RTX 4090 está 12,6% mais barata.

E pela tabela também podemos verificar vários outros modelos cujo preço sofreu um drástico corte, como é o caso dos chips da linha Radeon RX 6000 que estão quase a metade do valor de lançamento.