Conector USB azul ou preto! Sabe quais as diferenças?

No mundo da tecnologia existem milhares de acessórios, normas e protocolos! Para o utilizador final, nem sempre é fácil estar a par de tudo o que existe e a diferença entre coisas parecidas.

As interfaces USB continuam a ser usadas para os mais diversos efeitos. Sabe qual a diferença entre os conetores USB pretos ou azuis?

Quais as diferenças entre as versões dos conectores USB?

Os mais atentos certamente que já reparam que há interfaces USB com o interior preto e azul. Qualquer pessoa que trabalha ou trabalhou com eletrónica ou eletricidade sabe da importância dos padrões de codificação de cores.

Ao nível da interface USB a ideia é semelhante, sendo que as cores ajudam a diferenciar a versão do USB e, obviamente, versões de protocolos diferentes, há também diferentes especificações.

Em resumo...

Branco : Significa um conetor ou porta USB 1.0

: Significa um conetor ou porta USB 1.0 Preto : esta cor identifica um conector ou interface USB 2.0 Hi-Speed

: esta cor identifica um conector ou interface USB 2.0 Hi-Speed Azul: significa um conector ou porta USB 3.0 SuperSpeed mais recente

A nova entrada na tabela de cores USB identifica um conector ou interface 3.1 SuperSpeed +. Olhando para a tabela seguinte, podemos perceber que o USB 1.0 pode garantir uma taxa máxima de transferência de 1.5 a 12 Mbps. O mesmo acontece com o standard USB 1.1.

Relativamente ao USB 2.0, a velocidade de transferência de dados pode chegar aos 480 Mbps. No caso do USB 3.0 a velocidade de transferência chega aos 5 Gbps. Por fim, no caso do USB 3.1, a velocidade de comunicação pode chegar aos 10 Gbps.