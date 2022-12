ASUS lança a gráfica ROG Strix GeForce RTX 4090 e 4080 em branco

No mundo gaming, a ASUS é uma das marcas que mais se destaca e que acaba por ser a primeira escolha dos consumidores. Numa das nossas mais recentes questões, os leitores não tiveram dúvidas e voltaram a classificar a empresa de Taiwan como a melhor marca de computadores portáteis gaming.

A ASUS é também uma dos nomes mais fortes no que respeita às placas gráficas e agora a marca lançou os seus modelos ROG Strix GeForce RTX 4090 e RTX 4080 na cor branca, versão muito apreciada por vários utilizadores.

Chegou a ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090/4080 branca

Há muito que as placas gráficas deixaram de ser equipamentos escolhidos apenas pelas suas características técnicas, passando também o design das mesmas a ter um peso importante na hora de escolher.

Desta forma, a ASUS lançou agora no mercado as suas GPUs ROG Strix GeForce RTX 4090 e RTX 4080 na cor branca, um aspeto que salienta a elegância destes chips. Para além da cor, estes modelos chegam também com as luzes LED RGB que o utilizador pode controlar através da app Aura Sync. Cada uma destas gráficas está disponível em versões com overclock (OC) e outra padrão.

Os novos equipamentos da marca taiwanesa medem 35,7 centímetros e contam com um PCB compacto. A empresa refere que a escolha por este design teve como objetivo reduzir a perda de energia, assim como melhorar o arrefecimento através de um dissipador de calor com um tamanho quase duas vezes superior ao do PCB.

As placas trazem ainda um sensor energético que gere a corrente vinda pelo conector de 16 pinos que fornece uma carga de até 600W. Através de um LED, os utilizadores vão poder verificar a indicação da qualidade fornecida à placa gráfica.

Os modelos apresenta-se com três ventoinhas com 7 hélices, sendo que as duas das laterais rodam em sentido oposto à do meio, como forma de "minimizar a turbulência e maximizar a dispersão do ar".

A ASUS oferece o modelo ROG Strix RTX 4090 branca no modelo OC com 2.640 MHz e 2.610 MHz e não OC de 2.550 MHz e 2.520 MHz. Já a gráfica RTX 4080 traz o OC com clocks de 2.655 MHz e 2.625 MHz e não OC com frequências de 2.535 MHz e 2.505 MHz.

Para já, a empresa ainda não divulgou o preço nem a disponibilidade destas novas placas gráficas.