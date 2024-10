Gravadoras laser Swiitol C18 Pro e Swiitol E24 Pro revelam-se ótimas escolhas na gama média

O mercado das gravadoras a laser continua a crescer, trazendo oportunidades tanto para projetos criativos como para quem procura gerar rendimento extra. A Swiitol, uma das marcas emergentes neste setor, oferece duas máquinas altamente competitivas: a C18 Pro e a E24 Pro. Estes modelos prometem combinar precisão, potência e um design acessível para uma ótima experiência de utilização.

Sobre a Swiitol A Swiitol chega ao mercado e apresenta-se com o slogan Carving your future layer by layer, pretendendo marcar a diferença essencialmente com qualidade e inovação. Concebida por uma equipa que todos devem ser capacitados para serem artistas, criadores e makers, pretendem confundir os limites entre tecnologia e arte, máquinas e criatividade humana. Após anos de trabalho árduo, dedicação e busca incessante pela inovação, a Swiitol apresenta ao mercado um conjunto de máquinas de gravação a laser que não são apenas produtos, mas companheiros na jornada criativa do utilizador. Cada modelo é um testemunho do compromisso da marca com a conveniência e criatividade do utilizador.

Swiitol C18 Pro: compacta e eficiente

A Swiitol C18 Pro é uma máquina de gravação e corte a laser com uma potência de 18W, ideal para quem procura um equipamento versátil, capaz de lidar com diferentes materiais. Com uma área de trabalho de 400 x 400 mm, a C18 Pro permite realizar projetos de várias dimensões, sem sacrificar a precisão.

O foco laser deste modelo é de 0,08 x 0,08 mm, garantindo uma elevada precisão nos detalhes. É capaz de cortar madeira até 10 mm de espessura e acrílico preto até 12 mm, além de gravar diretamente em aço inoxidável polido, cerâmica, vidro e outros materiais duros. A sua velocidade máxima de gravação é de 30.000 mm/min, sendo a velocidade ideal de 24.000 mm/min para obter resultados ótimos.

A C18 Pro destaca-se ainda pela sua facilidade de utilização e integração com softwares populares, como o LaserGRBL e o LightBurn, permitindo uma rápida configuração. Para garantir a segurança do utilizador, a máquina está equipada com alarmes de chama, proteção ocular e um botão de paragem de emergência, assegurando um ambiente de trabalho mais seguro.

A gravadora laser Swiitol C18 Pro tem um preço de 179,99€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto TCSW18W. O envio é gratuito, com entrega rápida a partir de armazéns europeus.

Swiitol C18 Pro

Swiitol E24 Pro: potência elevada para utilizações mais exigentes

A Swiitol E24 Pro é o modelo mais avançado da série E, com uma potência de 24W, ideal para quem necessita de uma máquina mais potente e capaz de lidar com materiais mais espessos e difíceis. Com uma potência total de 120W, a E24 Pro oferece um desempenho que a torna ideal para utilizadores mais exigentes e para aplicações industriais leves.

O foco laser é ligeiramente diferente do modelo C18 Pro, medindo 0,06 x 0,06 mm, o que permite trabalhar com uma maior variedade de materiais, com um detalhe ligeiramente superior. A área de trabalho da E24 Pro é de 365 x 305 mm, proporcionando bastante flexibilidade para diferentes tipos de projetos.

Destaca-se pela elevada robustez, aliada ao laser já referido, de 24W. Oferece uma velocidade de gravação máxima de 36000 mm/min, controlada por um microprocessador de 32-bit, conseguindo um desempenho largamente superior à velocidade standard disponível atualmente no mercado, que ronda os 10000 mm/min.

A E24 Pro mantém os mesmos níveis de segurança que a C18 Pro, incluindo alarmes de chama, proteção ocular e bloqueios de segurança, mas vai além ao integrar controlo remoto através de uma app no smartphone, permitindo uma monitorização constante e ajustes à distância.

Está também disponível uma gama alargada de acessórios que podem ser adquiridos separadamente.

O preço da gravadora laser Swiitol E24 Pro é de 269,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto SWTE24PR. Também neste caso, o envio é gratuito e feito a partir de armazéns na Europa, garantindo uma entrega rápida e sem taxas adicionais.

Swiitol E24 Pro