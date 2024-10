App navegante alvo de ciberataque! Problemas continuam…

O "Passe Navegante" é um passe de transporte público da região metropolitana de Lisboa. Permite viagens ilimitadas nos transportes públicos, como autocarros, metro, comboios e elétricos. O serviço foi alvo de um ciberataque.

Segundo informações do site oficial, a App navegante esteve durante o dia de ontem sob um ataque informático massivo. A equipa de resposta a incidentes está a trabalhar para disponibilizar todos os serviços tão depressa quanto possível.

O cartão Navegante pode ser carregado em todos os locais físicos onde já se podia fazê-lo antes da possibilidade dada este ano pela aplicação móvel.

É habitual uma grande afluência nesta altura aos locais para a renovação do acesso à gratuitidade do passe que todos os anos tem de ser feita pelos estudantes. Este ano foi prolongado até final de outubro, mas é normal a afluência sobretudo nesta altura, por isso a aplicação era uma forma de evitar filas.

Explicou a fonte oficial, lembrando a existência de uma linha para ativar a gratuitidade no caso dos jovens estudantes (218 206 050).

Os utilizadores podem ainda carregar o cartão no multibanco, nas bilheteiras dos operadores de transporte e nas máquinas de venda automática da CP - Comboios de Portugal, do Metropolitano de Lisboa, do Metro Sul do Tejo, da Transtejo/Soflusa e da Fertagus, além da rede de agentes Navegante Payshop.