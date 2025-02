Este é o smartphone com o melhor ecrã do mercado, atualmente

As marcas lançam as suas propostas mais potentes, anualmente, e cabe aos especialistas avaliar quais as melhores em cada categoria, comparando-as. Neste momento, este é o smartphone com o melhor ecrã do mercado, segundo os testes da DXOMARK.

Não é surpreendente que a Samsung entregue smartphones verdadeiramente potentes, com os flagships a agradarem, geralmente, até aos utilizadores mais exigentes.

Na quarta-feira, a DXOMARK divulgou os resultados do teste ao recém-lançado Galaxy S25 Ultra, que analisou o ecrã do telemóvel com base na sua legibilidade, na resposta ao toque, na reprodução de cores e na forma como lida com vídeos.

Melhor ecrã do momento é assinado pela Samsung

Relativamente à legibilidade, obteve 162 pontos, sendo que a pontuação mais elevada alguma vez alcançada foi de 164, pelo antecessor Galaxy S24 Ultra. Para o teste, a DXOMARK avaliou a legibilidade do ecrã do telemóvel em diferentes condições de iluminação.

Sobre a resposta ao toque, apesar de ser a sua pontuação mais baixa, o Samsung Galaxy S25 Ultra obteve um resultado elevado: 143 pontos. A pontuação mais alta foi conseguida pelo Pixel 7 Pro (164).

Apesar do resultado, a DXOMARK destacou que o Samsung Galaxy S25 Ultra não foi o melhor em termos de toques involuntários, mostrando toques não intencionais, por vezes. No entanto, este problema deverá ver-se resolvido numa futura atualização de software.

Quanto à cor, o Galaxy S25 Ultra obteve 158 pontos. Sendo a pontuação mais alta de 165 pontos, do Pixel 8, o topo de gama da Samsung não ficou longe. Este teste mede como o ecrã gere a cor em diferentes condições de iluminação.

Por último, o Galaxy S25 Ultra obteve a pontuação mais elevada de sempre no campo de vídeo, alcançando uma pontuação de 167 no teste da DXOMARK, que avalia o conteúdo SDR e HDR em ambientes interiores e exteriores.

🏆 No geral, o Samsung Galaxy S25 Ultra conseguiu 160 pontos, sendo o número 1 na classificação global da DXOMARK.

Em segundo lugar, está o Pixel 9 Pro XL e o Pixel 9 Pro com 158 pontos; seguidos do HONOR Magic6 Pro, o Galaxy S25+ e o Galaxy S25, em terceiro lugar.

Hands on do Galaxy S25 Ultra