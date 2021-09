O lançamento da linha FE veio trazer aos fãs da Samsung a oportunidade de ter um smartphone com desempenho de topo, mas mais acessível do que a principal linha Galaxy S. Ora, era esperado que na segunda metade do ano surgisse então o Samsung Galaxy S21 FE, e já existiam alguns indícios oficiais de tal lançamento. No entanto, o mês de setembro está a terminar e os fãs continuam sem novidades.

Possivelmente não haverá mesmo nenhum lançamento. O motivo poderá estar no problema atual de todas as fabricantes e na gestão de prioridades para a marca.

Samsung Galaxy S21 FE - dos rumores ao cancelamento

Muitas foram as notícias lançadas em torno de um novo smartphone da linha Fan Edition da Samsung. O Galaxy S21 FE surgiu em inúmeras renderizações, foram partilhados manuais de utilizador, listas de operadoras e até no próprio site da Samsung foi possível encontrar menções ao modelo.

Foi mesmo especulado que a linha FE poderia de certa forma ser uma substituta à linha Note e sempre que há indicação de novo dispositivo Samsung, a empresa adiciona páginas de suporte nos seus sites. As do Galaxy S21 FE começaram a surgir há poucos dias. O dispositivo era mencionado com modelo SM-G990B do dispositivo, o que fazia prever um lançamento muito em breve.

No entanto, estas páginas nalguns sites já não estão disponíveis, tal como se pode ver na imagem abaixo.

A verdade é que há dois dias começaram a surgir notícias que davam conta do cancelamento deste lançamento.

A falta de chips poderá ser o motivo

O mundo da tecnologia (que afeta outros segmentos da indústria) está a enfrentar problemas pela escassez de chips, por conta da falta de semicondutores. Esta é a principal razão apontada para o cancelamento do Samsung Galaxy S21 FE.

O novo smartphone seria lançado com o mesmo processador que equipa os novos smartphones dobráveis e a verdade é que o modelo Z Flip3 está a superar as expectativas da empresa em termos de vendas. Assim, a Samsung poderá estar a fazer um cancelamento estratégico de forma a poder fazer crescer o segmento dos dobráveis, sem que haja problemas de escassez associados à sua construção.

Esta pode ser uma notícia desoladora para muitos fãs da marca, mas para a Samsung, a estratégia poderá significar um impulso na aceitação dos smartphones dobráveis que acabaram de começar a traçar o seu caminho.