Está de quarentena? Saiba como Treinar em casa de forma high tech

A COVID-19 fez com que ficássemos isolados em casa. Estar de quarentena tem coisas más mas também podemos e devemos aproveitar o tempo para nos mantermos em forma.

Hoje vamos dar-lhe algumas dicas para se disciplinar e deixar o corpo em forma… de forma high tech e em sua casa!

Treinar em casa acresce de uma série de desafios: o telemóvel, a família, os animais domésticos, a televisão e os noticiários… Todos estes temas podem distrai-lo do seu objetivo e perturbar o treino.

Para iniciar com método e disciplina, não importa o tipo de exercício que vai fazer, procure começar devagar, mas de forma bem determinada. Os gadgets que possibilitam tornar os treinos inteligentes podem ajudá-lo a disciplinar-se e irão fazer toda a diferença na sua quarentena.

Para começar: qual o melhor horário?

Os especialistas recomendam que o melhor momento para levar o treino a bom porto em casa é de manhã, antes de iniciar o seu novo dia.

Nos primeiros dias vai ser difícil, mas depois do hábito tomar conta das suas hormonas, verá que, a médio e longo prazo esta prática lhe irá saber muito bem! Vários estudos comprovam que quem dá preferência a este período do dia tem mais probabilidade de se manter firme e inseri-la de vez na sua rotina matinal.

O mais importante: estabeleça objetivos concretos.

Treinar para entrar naquela peça de roupa que já não lhe serve; treinar para baixar um número nas calças; para afirmar os abdominais; ou, simplesmente, para começar a sentir a firmeza dos músculos.

O seu objetivo deve ser atingível! Nada de querer perder 15 quilos em apenas três dias. E, a cada objetivo atingido, dê-se uma recompensa e estabeleça outro.

Selecione um Personal (Online) Trainer

O ideal é planear com antecedência o treino de cada dia e o tipo de exercícios que vai realizar. Para tal a internet disponibiliza milhares de canais com vídeos de especialistas do desporto que o podem ajudar a perceber como realizar cada exercício. A lista de desportistas que dedicam o tempo a gravar e a produzir conteúdos é infindável: Isabel Silva; Dicas do Salgueiro; Power Fit Couple; Raquel Quartiero; SixPackShortcuts; são apenas alguns dos muitos canais disponíveis para o ajudar a motivar.

A cada treino diário finalizado, faça uma marca no calendário com a tipologia dos exercícios que praticou. Isto vai ajudá-lo a perceber onde sente mais conforto, qual o tipo de treino que prefere e quais os exercícios que lhe são mais prazerosos. Depois da primeira semana, olhar para o calendário e observar o quanto já conseguiu será um motivo extra de ânimo!

Como treinar na quarentena com tecnologia?

Se já estabeleceu uma meta à qual pretende chegar, e tem um plano de exercícios, ter consigo os melhores equipamentos é algo indispensável. Cada vez mais a tecnologia ajuda aqueles que querem praticar exercício físico. Mais do que uma moda, graças à tecnologia é possível ficar a conhecer melhor o seu corpo e saber melhorar a sua performance desportiva.

Move It Beat Halter

O Move It Beat Halter Inteligente são halteres de treino inteligente com sensores conectáveis com o seu Smartphone. Com um peso máximo de um quilo, o Move It Beat é o ideal para principiantes e permite monitorizar todo o exercício físico através dos pequenos ecrãs LED e sensores.

O Move It Beat foi desenvolvido para possibilitar exercício físico a todos, de fácil utilização, carregado em 30 minutos que permite uma utilização de 300 minutos de exercício.

Move It Smart Gym

O Move It Smart Gym permite realizar um treino inteligente mais completo. O aparelho do tipo 4-em-1, com sensores conectáveis com o seu Smartphone, é composto por: um elástico de resistência, dois punhos de flexões, uma roda de abdominais e uma corda de saltar.

Como pesa cerca de três quilos é facilmente transportável dando a possibilidade de treino em qualquer lugar. Com a ligação ao Smartphone e os sete sensores disponíveis é possível medir com precisão cerca de 40 movimentos de exercícios diferentes assim como possibilita detetar o movimento em tempo real dando feedback instantâneo sobre o exercício em questão, as calorias queimadas e o número de repetições realizadas.

Praticar desporto é algo que todos devemos fazer para manter um estilo de vida saudável e uma mente sã, principalmente neste difícil período que todos atravessamos. Mas lembre-se que a facilidade ou a dificuldade para realizar os exercícios dependerá sempre da sua capacidade e forma física.

Se vai agora começar agora, não exagere! Entre 10 a 15 minutos de treino diário é o ideal para principiantes. E semana a semana pode aumentar a intensidade na medida em que o seu corpo ganhar fortalecimento. Com a ajuda dos gadgets, os exercícios acabam por ser mais estimulantes, interativos e c. Mais do que nunca, a tecnologia é, por estes dias, o nosso maior aliado!