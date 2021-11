Escova de dentes inteligente Oclean X Pro – Aproveite a Black Friday para cuidar de si

As escovas de dentes elétricas são das melhores soluções para manter uma boa higiene oral. Cada vez mais, a tecnologia está integrada nestes produtos adequando as escovagens e vibrações a cada pessoa e até mesmo a cada necessidade. A Oclean X Pro é uma opção bastante avançada, com tecnologia que faz dela um produto inteligente.

No entanto, é um produto caro e nada melhor que aproveitar a Black Friday para fazer este tipo de compras. Além da Oclean X Pro ainda lhe deixamos mais algumas sugestões de escovas de dentes elétricas.

Oclean X Pro - Uma escova de dentes inteligente

A empresa Oclean aposta os seus esforços na produção de escovas de dentes elétricas e respetivos acessórios, apostando cada vez mais na "inteligência" que pode ser dada a este tipo de dispositivos.

A escova de dentes Oclean X Pro é um modelo "smart" com um ecrã que vai dando informações úteis ao utilizador. O ecrã a cores, além da indicação da bateria, pode, por exemplo, revelar que alguma parte da boca ficou por escovar. Não sendo o produto mais recente da marca é aquele que oferece uma relação entre qualidade e preço mais equilibrada.

O motor integrado é capaz de fazer 42000rpm o que proporciona ao utilizador um ajuste de mais de 32 níveis de intensidade de vibração na escovagem. Entre os modos de limpeza, destacam-se as funções de limpeza, branqueamento e massagem.

Através da aplicação móvel, disponível para Android e iOS, é possível ajustar os parâmetros de escovagem adaptados às necessidades de cada pessoa. Para tal ligação, vem com Bluetooth 4.2 integrado.

A bateria é de 800 mAh e, segundo indicação da marca, pode proporcionar uma autonomia de 20 a 40 dias, dependendo do modo de escovagem. O carregamento é feito via USB num suporte magnético e deve durar cerca de 2 horas.

Esta escova tem, obviamente, certificação de resistência à água, IPX7. O carregador tem certificado IPX5.

Em campanha de Black Friday, a escova de dentes Oclean X Pro está disponível por 54,95 €, sendo que ao adicionar este produto ao carrinho vai receber de oferta duas cabeças de escova de dentes, uma caixa de fio dentário e ainda um carregador suporte que se adapta a este modelo ou a outros Oclean.

Oclean X Pro

Outras promoções

Além da Oclean X Pro, existem outros produtos com descontos e ofertas a decorrer no site da Oclean. Por exemplo, o produto Oclean Flow que é uma escova de dentes elétrica a bateria, com uma autonomia que pode ir até aos 180 dias, e que garante 38000 escovagens por minuto. Comparando com uma escova de dentes tradicional, manual, este é um valor absolutamente impressionante. Em média, com uma escova tradicional, fazemos apenas 300 escovagens por minuto.

Para uma limpeza perfeita, é então recomendado a escovagem por 2 minutos, 30 segundo em cada quarto da boca.

A Oclean Flow tem certificado IPX7 de resistência a água e está disponível na cor branca e azul. Poderá adquirir a escova com uma só cabeça, ou optar por acrescentar mais cabeças à sua compra ou mesmo um esterilizador UV.

Este produto está disponível por 31,95 € (já com mais quatro cabeças de recarga). Este produto tem ainda de oferta uma caixa de fio dentário e mais duas recargas.

Oclean Flow

Outros produtos em destaque:

De referir que, em Black Friday, todas as compras terão oferta de um fio dentário, sendo que as ofertas não são acumuláveis. Além disso, os acessórios têm descontos que crescem com o valor das compras.

Oclean - Black Friday