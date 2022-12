Deixe o seu chão a brilhar com estes gadgets e sem muito esforço

Os aspiradores verticais são cada vez mais uma opção de limpeza nas casas das famílias, principalmente os modelos a bateria. Este pormenor faz com que a aspiração seja mais eficiente, permitindo chegar a todos os lugares sem preocupação com tomadas elétricas. Além disso, estas opções, por norma, vêm com vários acessórios disponíveis, tornando-as indicadas para qualquer tipo de aspiração.

No entanto, para agilizar a limpeza do dia-a-dia, um robô aspirador poderá surgir como uma opção a considerar, já que a qualquer momento pode acioná-lo para iniciar a aspiração do chão sem qualquer esforço ou tempo empregue na tarefa. Temos sugestões de ambos os produtos e ainda uma esfregona elétrica.

Robô aspirador ROIDMI EVA com estação de limpeza

O ROIDMI EVA surge como uma estação de limpeza completa, mais evoluída que os aspiradores robôs habituais. Além de aspirar e lavar com água, a base de carregamento, despeja os depósitos de lixo e de água suja e reabastece o depósito com água limpa. O utilizador terá assim que fazer uma manutenção muito menos frequente.

A mopa, ao invés de ser apenas um pano acoplado ao aspirador, inclui duas esfregonas giratórias de 180rpm garantindo uma limpeza mais profunda. Tem 3200 Pa de potência de sucção para a aspiração.

O ROIDMI EVA pode ser controlado pela Alexa, faz o mapeamento completo da casa e através da app é possível definir os locais de limpeza, bem como criar zonas de limpeza restritas. A bateria é de 5400 mAh com autonomia para cerca de 200 metros quadrados.

O robô aspirador ROIDMI EVA está disponível por 570,29€, utilizando o código de desconto GKB22YES1. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Esfregona elétrica Proscenic Washvac F16

As esfregonas elétricas são muito úteis para a limpeza do chão, principalmente quando há animais, já que garantem uma desinfeção do chão mais profunda.

Este modelo Proscenic Washvac F16 torna-se interessante pelo facto de trazer uma estação de limpeza. Assim, no fim de limpar o chão, basta colocar a esfregona no balde e acionar a limpeza para que a escova fique limpa sem dificuldades. Esta é uma grande vantagem já que o que afasta muitos consumidores deste tipo de produto é a sua manutenção e lavagem no final de cada utilização.

A esfregona elétrica Proscenic Washvac F16 tem um preço de apenas 88,38€, utilizando o código de desconto 76AOEEM. Também neste caso, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Aspirador vertical Shunzao Z11 Max

O Shunzao Z11 Max tem depósito de (0,5l) e autonomia de, no máximo, 60 minutos, em modo de baixa potência. Neste caso, temos um aspirador apropriado para qualquer tipo de aspiração em casa, mais ou menos profunda, também com diversas pontas para as diferentes superfícies.

O aspirador tem um poder de sucção de 26000 Pa, motor de 450W e uma velocidade de 125000 rpm. A bateria carrega em 3 horas na totalidade e oferece uma autonomia até 60 minutos. Este valor vai variar muito com o modo de aspiração utilizado.

O aspirador vertical Shunzao Z11 Max está disponível por 157,77€, com o código de desconto NNNSZ11Max. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

