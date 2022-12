Portugal: INEM foi alvo de um ciberataque

Depois de um período "mais calmo", pelo menos do conhecimento geral, os ciberataques voltam a assombrar o nosso país. Desta vez foi o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo as informações mais recentes, "prontamente ativados os protocolos de segurança" e implementadas "medidas de resposta necessárias".

Há mais um ciberataque registado no nosso país. O Instituto Nacional de Emergência Médica foi a vítima, mas já foi garantido que a emergência médica pré-hospitalar não foi comprometida.

Até à data, não existe evidência de que os dados tenham sido comprometidos. O INEM continuará a supervisionar as suas redes informáticas em permanente contacto com as entidades competentes, com as quais trabalha em estreita e permanente articulação