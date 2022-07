Os projetos DIY (faça você mesmo) podem ser, além de uma forma ocupar o tempo, uma forma de obter algum dinheiro extra no final do mês. A criatividade pode levar a projetos incríveis e hoje deixamos como sugestão uma impressora 3D e uma máquina de gravação e corte a laser.

Conheça estas propostas.

Máquina de corte e gravação a laser ATOMSTACK S10 Pro

A ATOMSTACK S10 Pro é uma máquina de gravação e corte a laser com compatibilidade de trabalho com a maioria dos materiais típicos, como a madeira, porcelana, borracha, papel, latão ou aço inoxidável. Caso trabalhe com algum material diferenciado deverá consultar as especificações técnicas da máquina.

Tem uma potência de funcionamento de 50W e a potência do díodo a laser de 10W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm. De notar que ambas são de foco fixo.

A área de trabalho da máquina de gravação e corte a laser ATOMSTACK S10 Pro é de 410 x 400 mm.

A gravadora laser ATOMSTACK S10 Pro está disponível com grande desconto, por apenas 377,51€, utilizando o código de desconto CC227. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Impressora 3D FLSUN SR Delta

Ao contrário das impressoras 3D que habitualmente aqui damos a conhecer, a FLSUN SR Delta tem uma base de impressão circular com diâmetro de 260 mm, permitindo imprimir peças com 330 mm no máximo. Estamos, portanto, a falar de um sistema Delta, em vez do cartesiano. Com esta forma cilíndrica é possível atingir maior rapidez na impressão que varia entre os 150 e os 200 mm/s.

Para criar a peça é usado o filamento, com suporte para os materiais mais comuns como o PLA, ABS ou TPU. O bico tem um diâmetro de 0,4mm e as camadas podem tem uma espessura enter os 0,05 e os 0,4 mm.

Integra um ecrã a cores na zona frontal para proceder a todo o controlo, permite integrar um cartão de memória para imprimir a peça ou o processo pode ser feito online, através de ligação Wi-Fi.

A impressora 3D FLSUN SR Delta pode ser adquirida por 405,59€, com o código de desconto CCSR. Também neste caso, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

