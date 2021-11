Chuwi: Portátil, mini PC ou tablet? O que vai comprar nesta Black Friday

Nesta semana de Black Friday têm sido várias as sugestões de gadgets e software que aqui temos deixado como sugestão. Também a Chuwi tem a sua campanha de promoções a decorrer e hoje trazemos-lhe alguns produtos da marca para aproveitar.

Se procura um portátil, um mini PC ou um tablet a baixo preço, veja este artigo.

Chuwi GeminiBook Pro

Uma proposta no segmento de computadores portáteis é o Chuwi GeminiBook Pro. Este modelo com Windows 10 tem ecrã de 14 polegadas e uma resolução também de 2160 x 1440 píxeis, com uma proporção de 3:2.

O processador é um Intel Gemini Lake J4125 e tem uma gráfica Intel UHD Graphics 600. Oferece 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB.

A estrutura integralmente em metal tem como dimensões 310 x 229,5 x 20,6 mm e pesa cerca de 1,5kg. Tem uma porta USB 3.0 e outra USB Tipo-C, jack de áudio de 3,5mm e slot para cartões.

O GeminiBook Pro de 14” com CPU Intel GemiLake e ecrã de resolução 2K, tem um preço de Black Friday de 329 €.

GemiBook Pro

Chuwi HeroBook Air

O HeroBook Air é outra opção mais acessível dentro do segmento dos portáteis, equipado com processador Intel Celeron N4020 e com Windows 10 Home. Tem um SSD de 128 GB e 4 GB de RAM.

O ecrã é de 11,6" e o computador tem como dimensões gerais 277 x 190 x 17,2mm e pesa 910g. Conta com jack de áudio de 3,5mm, uma porta USB 2.0 e outra 3.0, tem miniHDMI e leitor de cartões microSD.

A marca garante que a bateria dá para mais de um dia inteiro de trabalho, sendo que são consideradas 9 horas de autonomia.

O seu preço fica abaixo dos 200 € nesta fase de campanha promocional e ainda são oferecidas 4 membranas de teclado.

HeroBook Air

Chuwi HeroBox Pro

O Chuwi HeroBox Pro é um miniPC equipado um processador Intel Jasper Lake N4500 e integra um SSD de 256 GB, com 8 GB de RAM.

Tem inúmeras interfaces de ligação, que elevam a sua versatilidade. Em concreto, tem porta para microSD, duas portas USB 3.0, duas USB 2.0 e uma USB Tipo-C, tem ligação VGA, HDMI 2.0 e Ethernet Gigabit.

Destaca-se ainda o suporte para ligações Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac. Este computador tanto corre Windows como Linux e está disponível por 160 € em armazém europeu.

HeroBox Pro

HiPad Air

O tablet Chuwi HiPad Air tem uma estrutura bastante fina de apenas 7mm e o seu ecrã tem 10,3", uma dimensão já bastante agradável para trabalhar, e o facto de permitir acoplar um teclado eleva a sua produtividade.

O tablet oferece uma resolução de ecrã FullHD, de 1920 x 1200 píxeis, e vem com um processador Unisoc Tiger T618. Inclui 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Adicionalmente, permite a inclusão de um cartão microSD.

No Chuwi HiPad Air existe uma bateria com grande capacidade, de 7000 mAh, o que, segundo a marca, oferece 8 horas de utilização contínua, o que é um valor muito interessante. Vem ainda com 2 câmaras de 5 MP, uma frontal e outra traseira, sendo que ambas têm reconhecimento facial.

Adicionalmente destaca-se a ligação Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, porta USB Tipo-C e os altifalantes laterais para reprodução de som em stereo. Este tablet Chuwi HiPad Air com Android 11 está disponível a partir de 151€.

HiPad Air

Aproveite ainda as promoções associadas a outros produtos Chuwi nesta Black Friday.