Bicicleta ou trotinete? Escolha uma elétrica

A preocupação com o meio ambiente e os preços dos combustíveis são os grandes motivadores para a escolha de um transporte alternativo ao carro ou à mota. A utilização de transportes públicos seria o ideal, nas suas várias formas, mas, infelizmente a rede de transportes não é suficiente para as necessidades da população. As bicicletas e trotinetes elétricas são uma solução cada vez mais procurada, principalmente para quem se desloca dentro da cidade ou entre localidades com distâncias relativamente curtas.

Assim, trazemos algumas sugestões de veículos elétricos com uma bicicleta e uma trotinete.

E-bike Samebike LO26-II

A Samebike LO26 é uma bicicleta elétrica em liga de alumínio com rodas de 26" x 1,95". A estrutura é dobrável, facilitando não só o transporte dentro de uma bagageira do carro mas também a sua arrumação em casa. Tem uma estrutura concebida para suportar um máximo de 150 kg, graças ao amortecedor com regulação existente no quadro.

O motor elétrico desta bicicleta é de 500W e tem uma bateria que carrega na totalidade em cerca de 4 horas. Em modo apenas elétrico, tem uma autonomia de 25 a 35 km, mas em condução híbrida a bateria pode ir até aos 80 km.

Tem 21 mudanças e ainda um ciclocomputador (conta km) com informações como velocidade, modo de condução, hodómetro e nível de bateria. O motor elétrico tem 4 modos de ação: Pure Electric, PAS, manpower riding e pushing.

Tem amortecedores frontais para se adaptar aos diferentes pisos e perturbações. Para condução no escuro inclui um farol LED brilhante e retroiluminação no ecrã do conta quilómetros.

A Ebike Samebike LO26-II está disponível por 919,99€ utilizando o código de desconto CC26II, válido até ao final do mês de julho. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita.

Samebike LO26-II

Trotinete BEZIOR S500 Max

A última opção é a BEZIOR S500 Max, uma trotinete elétrica com rodas de 10 polegadas. A autonomia anunciada é de 45 a 50 km e pode atingir uma velocidade máxima de 35 km/h, sendo que tem mais duas velocidades, uma que atinge 15 km/h e outra 25 km/h, com uma potência máxima de 500W.

A trotinete integra um pequeno painel indicativo da velocidade instantânea e nível de bateria. A construção da trotinete é em alumínio e tem um sistema de travões de disco. Além disso, também é dobrável e pesa 21,5 kg.

A trotinete elétrica BEZIOR S500 Max está disponível por apenas 339€, utilizando o código de desconto CC5MB (válido até 31 de julho). Também neste caso, o envio é feito a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e sem encargos adicionais na entrega.

BEZIOR S500 Max