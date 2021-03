Aeolus: Compressor de Ar Portátil multiusos com ecrã digital

Sempre que precisa de encher os pneus à bicicleta, ou à mota ou a bola tem de ir a uma estação de serviço? Já pensou comprar um compressor para casa só que acha que é um equipamento caro e grande? O Pplware tem uma sugestão fantástica para esse efeito.

Hoje vamos conhecer o fantástico compressor de Ar Portátil multiusos que até tem ecrã digital.

Chama-se Aeolus e é um fantástico compressor de ar que se destaca por ser portátil, compacto e ter um ecrã digital. Mas este compressor da Prozis tem muitas mais funcionalidades. Este equipamento é altamente versátil e pode ser usado para encher pneus de bicicletas, motas, carros, mas também para bolas, balões, etc.

O Aeolus pode ser facilmente transportado, pois, além de pequeno (188x40x40 mm) é também bastante leve (apenas 365 g). Outro pormenor interessante, é o facto de ter um pequeno LED de 0,5 W para situações de pouca luz, funcionando como uma luz de emergência.

Ao nível do ecrã, o utilizador pode ver a pressão de uma forma simplificada em 4 unidades (PSI, BAR, KPA e Kg/cm^2).

Este compressor de Ar Portátil destaca-se ainda pela elevada precisão e por um funcionamento “automático”. Basta indicar qual a pressão, encaixar a ponteira e o resto compressor faz. De referir também que, com uma bateria de 1200 mAh, este compressor de Ar Portátil multiusos tem uma autonomia de cerca de 20 minutos. O tempo de carregamento total é de 2 horas. A interface de carregamento é USB Tipo C.

Principais especificações do Compressor de Ar Portátil Prozis

Pressão de Inflação: 120 PSI (Max)

Precisão da pressão: +/- 1 PSI

Temperatura de carga: 0 – 45 ºC

Temperatura de funcionamento: -10 – 60 ºC

Capacidade da bateria: 1200 mAh

Input: 5V | 2A

Tempo de carga: 2h

Autonomia: até 20 minutos

LED: 0,5 W

Ruído: < 80dB

Interface de carregamento: USB – Tipo C

Tamanho: 188x40x40 mm

Peso: 365 g

Material: Alumínio

Aproveitem a nossa promoção…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta almofada de relaxamento com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Na compra desta almofada, ganhe uma oferta de Pancake (escolha sabor entre: strawberry cheesecake, chocolate chip, bonbom)