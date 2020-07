Acompanhe em direto: Xiaomi lança Mi Band 5 Global e outros gadgets

A Xiaomi reservou o dia de hoje para trazer a Mi Band 5 para o mercado global. Na verdade, esta será chamada de Mi Smart Band 5 e ao que tudo indica será a versão base (ou seja, sem NFC) da Mi Band 5 já apresentada na China.

Contudo, a empresa não se ficará por este gadget e o hoje deverá ter algo mais para oferecer ao público. Acompanhe o evento em direto e partilhe connosco a sua opinião.

O lançamento da Mi Band 5 é sem dúvida o mais aguardado deste evento. A Xiaomi, depois de ter apresentado a smartband ao mercado chinês, deixou o púbico do resto do mundo com a curiosidade aguçada. A inclusão de NFC seria uma das grandes novidades, bem como do sensor SpO2, contudo, a versão global não deverá contar com tais especificações.

Ainda assim, os dias de pré-venda em Portugal, revelaram-se um sucesso.

Mas além da smartband, há mais gadgets para descobrir. Será apresentada a Mi ElectricScooter, uns earbuds, um monitor, o Xiaomi Mi TV Stick e, quem sabe, não estará um novo smartphone para chegar também…

Acompanhe o evento em direto

O que está a achar dos novos lançamentos?