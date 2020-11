Webinar: Tecnologia Portuguesa conduz loja online a 100% de encomendas pagas

As inscrições para o webinar organizado pela E-goi, martech portuguesa, e que junta a IFTHENPAY, fintech portuguesa e a agência de marketing digital Weboost terminam já no próximo dia 2 de novembro.

Numa hora de conteúdo a organização promete relevar o segredo por detrás da tecnologia que conduziu uma loja online a atingir 100% de encomendas online pagas.

Webinar gratuito

A solução desenvolvida pela E-goi em parceria com a Ifthenpay que já havia sido comunicada ao mercado, conhece assim um caso de sucesso apresentado.

Neste webinar, Diogo Sampaio, da agência de marketing digital Weboost adianta que “a partir do momento em que implementamos a solução desenvolvida pela E-goi, chegamos aos 100% de encomendas pagas por Referência Multibanco geradas pela Ifthenpay, quando anteriormente apenas conseguíamos menos de metade. Como o custo do SMS é residual, o retorno do Investimento foi brutal”, revela.

A E-goi, pela voz de Miguel Azevedo, que lidera o departamento de integrações e parcerias técnicas congratula-se com os resultados obtidos ”é muito gratificante tornar possível estes resultados, particularmente neste contexto de pandemia onde mais do que nunca as empresas precisam vender online”.

Já a Ifthenpay através do seu CEO, Filipe Moura, passa uma mensagem de esperança para o futuro “casos de sucesso como este fazem as empresas acreditar, mesmo aquelas que não têm experiência de vender online, que é possível sobreviverem e terem sucesso com soluções simples como a que apresentámos neste webinar, de que muito nos orgulhamos”.

Embora a iniciativa seja gratuita, é necessária inscrição no site até 2 de novembro para aceder ao conteúdo.

